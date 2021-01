Black Widow: svelata la durata del cinecomic con Scarlet Johansson

Non abbiamo la certezza che Black Widow esca, come previsto, a maggio, ma adesso del cinecomic dedicato al personaggio di Scarlett Johansson conosciamo la durata ufficiale : 133 minuti.

Black Widow: una scena dal nuovo trailer

L'informazione trapela da Disney UK e lascia intendere che Marvel e Disney hanno fiducia di poter far uscire il film, comre previsto, a maggio evitando ulteriori ritardi dopo lo slittamento di un anno a causa dell'emergenza sanitaria. Resta da capire se, come Disney vorrebbe, Black Widow rispetterà la distribuzione tradizionale nei cinema o se la situazione sarà tale da optare per un'uscita in streaming su Disney+.

Con 133 minuti, Black Widow si preannuncia più lungo di molti standalone Marvel quali Captain America, Thor, Iron Man, Doctor Strange, Ant-Man, Captain Marvel e Spider-Man, ma resta più breve dei mastodontici Avengers: Infinity War e soprattutto Avengers: Endgame.

Black Widow, diretto da Cate Shortland, esplorerà il passato di Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) quando lei si riunirà alla sua "famiglia" russa. Nel cast Rachel Weisz sarà Melina Vostokoff, Florence Pugh vestirà i panni di Yelena Belova, e David Harbour sarà Alexei Shostakov, alias The Red Guardian, una sorta di corrispondente russo di Captain America.