Black Widow: Disney non prevede la distribuzione in streaming

Black Widow arriverà nelle sale e, secondo i vertici della Disney, non dovrebbe seguire l'esempio di Mulan che in alcuni mercati, tra cui gli Stati Uniti, arriverà in streaming.

La versione live-action del classico di animazione sarà proposto sul mercato americano al prezzo di 29.99 dollari, mentre in altri territori sarà distribuito in modo tradizionale nelle sale cinematografiche.

Bob Chapek, amministratore delegato dello studio, ha dichiarato parlando della possibilità che Black Widow venga distribuito su Disney+: "Stiamo considerando Mulan come un'eccezione invece che dire che c'è un nuovo modello distributivo che stiamo prendendo in considerazione".

David Harbour, uno dei protagonisti del lungometraggio, aveva però ammesso in un'intervista rilasciata alcuni mesi fa che sarebbe stato felice di vederlo su Disney+ se non fosse possibile farlo debuttare sul grande schermo come previsto.

Black Widow, film diretto da Cate Shortland e scritto da Jac Schaeffer e Ned Benson, ha nel proprio cast Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, Ray Winstone, Olivier Richters e Rachel Weisz.

Sul grande schermo si racconterà la storia delle origini di Natasha Romanoff svelando i misteri della Red Room. Quando Natasha si riunirà alla sua vecchia "famiglia russa", le colleghe la aiuteranno ad affrontare una nuova misteriosa minaccia rappresentata dal villain Taskmaster.

