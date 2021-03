Black Widow: Disney e Marvel confermano l'uscita di maggio nei cinema

A differenza di altre major, Disney e Marvel confermano (almeno per adesso) l'uscita di maggio nei cinema di Black Widow, primo capitolo cinematografico della Fase 4 dell'MCU inaugurata, sul piccolo schermo, con la serie Disney+ Wandavision.

Black Widow: una scena dal nuovo trailer

La speranza arriva dalle prime riaperture delle sale a New York Cityu e dalla campagna vaccinale che, negli USA, procede rapidamente. Secondo Deadline, Black Widow uscirà al cinema, come previsto, il 7 maggio seguendo l'esempio di Raya e l'ultimo drago, in sala dal weekend, e di Crudelia con Emma Stone, anch'esso in calendario a fine maggio.

Gli executive Disney hanno discusso a lungo dell'importanza dei cinema e non sembrano intenzionati a rimangiarsi la parola optando per un'uscita digitale su Disney+.

"Per adesso, la strategia è quella di continuare con l'uscita nelle sale. E guarderemo molto, molto attentamente, quel che accade" ha dichiarato il CEO Disney Bob Chapek il mese scorso durante l'investitor day del mese scorso.

Marvel: alcune delle serie realizzate per Disney+ avranno una seconda stagione

Anche la star David Harbour, interprete di Red Guardian, ha parlato dell'uscita di Black Widow in una Live su Instagram Live spiegando:

"Non vedo l'ora di essere in Black Widow, se mai riusciremo a far uscire quel film. Mi piacerebbe poterlo guardare, non l'ho ancora visto nemmeno io. Ho visto alcune cose in ADR e sembra davvero buono. Ero lì quando stavamo girando e ne sono davvero entusiasta. Ma mi piacerebbe vederlo io stesso. Diavolo, lo guarderei su Disney +."