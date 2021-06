Black Widow, David Harbour: “Ho mandato di nascosto foto dal set ai creatori di Stranger Things”

David Harbour ha ammesso di aver mandato ai creatori di Stranger Things diversi scatti clandestini dal set di Black Widow. Come ha spiegato a IndieWire, l'attore lo ha fatto, aggirando i noti protocolli di sicurezza della Marvel, per evitare che i fan in un secondo momento si facessero dei viaggi mentali a causa del legame geografico tra i due titoli: in entrambi i casi, il personaggio di Harbour si trova parzialmente in una prigione russa.

Black Widow, David Harbour in una scena del primo trailer del film

"Ho mandato le immagini ai fratelli Duffer per assicurarmi che la parte russa in Stranger Things non avesse nulla in comune con quello che si vede nel film", ha spiegato David Harbour, che nell'imminente quarta stagione è prigioniero dei sovietici dopo essere apparentemente morto a Hawkins. In Black Widow, invece, il suo personaggio, Red Guardian, debutta proprio in una sequenza ambientata in una prigione russa. Harbour, che ha successivamente ammesso di essersi fatto prendere un po' dal panico, ha anche fatto in modo che i due ruoli fossero fisicamente diversi: "In un caso peso 130 chili e ho la barba e i capelli lunghi, nell'altro sono 100 chili e zero capelli."

Black Widow: una scena dal nuovo trailer

Black Widow, il film sulle avventure in solitario di Natasha Romanoff doveva debuttare nelle sale un anno fa e inaugurare la Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe, ma è stato rimandato due volte a causa dell'emergenza sanitaria e arriverà al cinema a luglio, con distribuzione ibrida che prevede la presenza in simultanea su Disney+ tramite la modalità Premier Access, che richiede un sovrapprezzo oltre all'abbonamento standard. Il lungometraggio è ambientato dopo gli eventi di Captain America: Civil War, con Natasha in fuga dopo essersi schierata con Steve Rogers. Ci sarà anche il debutto di Yelena Belova, che rivedremo poi prossimamente, sempre su Disney+, nella miniserie Hawkeye, che racconta le gesta dell'arciere dopo la conclusione di Avengers: Endgame.