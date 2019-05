Black Widow: David Harbour ha anticipato che interpreterà uno dei Fantastici Quattro?

David Harbour potrebbe aver lasciato intendere il suo ruolo in Black Widow, i Fantastici Quattro in arrivo?

L'ingaggio di David Harbour in Black Widow è tutt'altro che confermato, ma adesso l'attore potrebbe aver svelato il ruolo che potrebbe interpretare nel cinecomic, Harbour potrebbe essere uno dei Fantastici Quattro.

Stranger Things: David Harbour in una foto della seconda stagione

Nel corso di un panel presso la MCM di Londra, David Harbour ha parlato della gioia di poter fare parte dell'MCU, ma non si è fermato a ciò. Le sue parole potrebbero aver anticipato il suo ingaggio nei panni di uno dei Fantastici Quattro. Secondo Advanced Television, Harbour avrebbe non solo confermato di essere in Black Widow, ma ha aggiunto di essere felice "che questa cosa si unisca al Marvel Cinematic Universe." Frase peculiare, visto che potrebbe fare riferimento proprio alla Cosa dei Fantastici Quattro.

La Cosa farà la sua comparsa in Black Widow? Difficile saperlo. A febbraio Marvel ha ordinato la riscrittura della pellicola standalone dedicata a Vedova Nera ed è ancora troppo presto per avere certezze, visto che le riprese del cinecomic non prenderanno il via prima del mese prossimo. Se confermata l'anticipazione di David Harbour, viene spontaneo chiedersi perché Marvel abbia deciso di introdurre il personaggio di Ben Grimm in Black Widow, che dovrebbe essere un period movie ambientato dopo Captain America: Civil War. Quali piani ha in serbo Marvel per i Fantastici Quattro?

A partire dal 4 luglio rivedremo David Harbour nei panni dello sceriffo Hopper nella terza stagione della serie Netflix Stranger Things.