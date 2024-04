David Harbour nel cast del film Levon's Trade, scritto da Sylvester Stallone e David Ayer

Il cast di Levon's Trade, il prossimo film diretto da David Ayer, avrà tra i suoi protagonisti anche David Harbour.

L'interprete di Hopper nella serie Stranger Things è infatti uno dei nuovi arrivi tra gli interpreti del progetto che vedrà come protagonista Jason Statham, da una sceneggiatura scritta da Sylvester Stallone.

Il cast del film

Levon's Trade sarà l'adattamento del romanzo scritto dall'autore di fumetti Chuck Dixon (Batman), primo capitolo di una saga composta da 11 libri.

Jason Statham sarà il protagonista del film, le cui riprese si svolgeranno a Londra.

Nel cast ci saranno anche David Harbour (Stranger Things), Michael Peña (Narcos: Mexico), Jason Flemyng (Boiling Point) e Arianna Rivas (The Harvest).

David Ayer (Suicide Squad) sarà regista e co-sceneggiatore insieme a Sylvester Stallone.

Amazon MGM Studios ha ottenuto i diritti cinematografici del film che sarà distribuito in vari territori a livello internazionale su Prime Video.

La data prevista per il debutto nelle sale americane è previsto per il 17 gennaio 2025.

Nel cast ci sono poi Noemi Gonzalez, Emmett Scanlan, Eve Mauro, Maximilian Osinski, Kristina Poli, Andrej Kaminsky, e Isla Gie.

La sinossi di Levon's Trade

Levon Cade (Statham) si è lasciato la sua 'professione' alle spalle e ha iniziato a lavorare nel campo della costruzione. L'uomo vuole vivere una vita semplice ed essere un buon padre per sua figlia (Gie). Ma quando la figlia teenager del suo capo, Jenny (Rivas) scompare, Levon deve usare nuovamente le sue capacità che lo hanno reso una figura leggendaria nel mondo delle operazioni segrete. La sua ricerca della studentessa universitaria lo porta al cuore di una sinistra cospirazione criminale che creerà una reazione a catena che mette a rischio il suo nuovo stile di vita.

Stallone e Ayer saranno coinvolti come produttori del lungometraggio.