Black Widow: buone previsioni di incasso per il film Marvel

Le previsioni di incasso di Black Widow sono incoraggianti ma non entusiasmanti. Secondo le proiezioni calcolate da Box Office Pro, il prossimo film Marvel dovrebbe incassare in apertura una cifra che oscilla tra i 90 e i 130 milioni di dollari solo nel mercato domestico. Certo, Coronavirus permettendo, visto che anche negli Stati Uniti si sta iniziando ad attuare le prime restrizioni. E non parliamo del resto del mondo, le cui previsioni, vista l'attuale situazione sono tutt'altro che rosee, ma la Casa delle Idee al momento non ha né sospeso, né posticipato la première.

Il risultato iniziale di Black Widow appare pertanto più in linea con Spider-Man: Homecoming e Captain Marvel, i quali hanno guadagnato rispettivamente 117 milioni e 153 milioni nel primo week-end di apertura. Nulla certo a che vedere con i numeri stratosferici di Avengers: Endgame che ha raggranellato la cifra mostruosa di 350 milioni di dollari a livello nazionale tra sabato e domenica.

Black Widow, David Harbour in una scena del primo trailer del film

Diretto da Cate Shortland, il film vede il ritorno di Scarlett Johansson nel ruolo di Natasha Romanoff- Vedova nera, Florence Pugh sarà la sorella Yelena Belova, David Harbour invece è Alexei Shostakov- Red Guardian e Rachel Weisz è la mentore Melina. L'arrivo nei cinema è previsto per il 1 ° maggio.