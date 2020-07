Black Widow: il film avrà 30 minuti in formato IMAX 1.90:1

Black Widow, al suo arrivo nelle sale IMAX, proporrà ai fan della Marvel ben 30 minuti in formato 1.90:1, come anticipato ieri durante una conferenza con gli azionisti.

Marvel e IMAX collaborano ormai da diversi anni e sarà interessante scoprire quali sequenze saranno proposte in una diversa versione dalle dimensioni più ampie.

missed news from yesterday's IMAX earnings call - 30 minutes of #BlackWidow will be presented in expanded 1.90:1 in IMAX pic.twitter.com/p2Uh1atS6r — Anton Volkov (@antovolk) July 29, 2020

Per ora Marvel Studios e IMAX non hanno svelato i dettagli dei 30 minuti che verranno proiettati in formato 1.90:1. Nel trailer di Black Widow sono presente molte scene potenzialmente spettacolari come una battaglia in aria che vede coinvolta Natasha Romanoff, la protagonista interpretata da Scarlett Johansson, e un inseguimento che vede coinvolte Vedova Nera e Yelena, personaggio affidato a Florence Pugh, mentre fuggono da Taskmaster per le strade di Budapest.

Black Widow, film diretto da Cate Shortland e scritto da Jac Schaeffer e Ned Benson, ha nel proprio cast Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, Ray Winstone, Olivier Richters e Rachel Weisz.

Sul grande schermo si racconterà la storia delle origini di Natasha Romanoff svelando i misteri della Red Room. Quando Natasha si riunirà alla sua vecchia "famiglia russa", le colleghe la aiuteranno ad affrontare una nuova misteriosa minaccia rappresentata dal villain Taskmaster.

