Black Sea: il vero sottomarino del film ha un nome intrigante

Black Sea è un thriller del 2014 diretto da Kevin Macdonald, scritto da Dennis Kelly e interpretato da Jude Law, Scoot McNairy, Ben Mendelsohn e David Threlfall. Secondo quanto dichiarato dal regista il sottomarino utilizzato per le riprese del film ha un nome (e una storia) piuttosto intrigante.

Jude Law in una delle prima immagini di Black Sea

Durante un'intervista Macdonald ha dichiarato che il sottomarino utilizzato durante le riprese della pellicola si chiama U-475 Black Widow, si tratta di un ex sottomarino sovietico, classe Foxtrot, ormeggiato nel fiume Medway a Strood, nel Kent.

L'8 agosto 2013 James Schamus e Andrew Karpen hanno annunciato che le riprese del film si sarebbero svolte nel Regno Unito. Una sequenza della pellicola mostra il sottomarino che salpa verso la Grain Power Station, visibile per alcuni istanti sullo sfondo: il sottomarino utilizzato per la scena è stato creato attraverso la computer grafica visto che il Black Widow non è idoneo alla navigazione.

Black Sea: Jude Law sul set con il regista Kevin Macdonald e il direttore della fotografia Christopher Ross

Su Rotten Tomatoes il film ha un punteggio di approvazione dell'80% sulla base di 130 recensioni, con una valutazione media di 6,4 / 10. Il consenso critico del sito web recita: "Black Sea potrebbe non essere particolarmente profondo, ma grazie alla giudiziosa regia di Kevin Macdonald e all'interpretazione magnetica di Jude Law, rimane un thriller efficiente e ben realizzato."