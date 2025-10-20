Black Phone, Ethan Hawke sogna la trilogia: "Vorrei andare all'inferno con Grabber"

Forte di un debutto col botto di Black Phone 2 in patria, Ethan Hawke non sembra stanco di indossare la maschera del Grabber e sogna di concludere la trilogia Blumhouse con una nuova avventura horror.

"Non credo molto nei sequel come concetto" ha confessato l'attore a Entertainment Weekly. "Non mi piacciono perché spesso si trasformano in una trappola per far incassare le major. Ma in questo caso Scott Derrickson l'ha trasformato in un progetto che lo ha fatto crescere come regista. È così innovativo e creativo, e Scott ha mostrato tutto il suo valore. Sono rimasto davvero colpito perché è un sequel con qualcosa da dire. Ha superato il primo film. È più complesso, ha un budget più elevato, ma è spiritualmente in evoluzione".

Ethan Hawke a confronto con Mason Thames

Cosa accade nel sequel di Black Phone?

Ethan Hawke ha ammesso che non aveva idea come il regista Scott Derrickson avrebbe proseguito la storia del primo film, ispirato a un racconto di Joe Hill. "Mi trovavo all'aeroporto, intento a passare il tempo prima di un volo quando ho ricevuto una chiamata" ha ricordato. _"Al momento in cui ho riagganciato, ero già stato catturato dalla visione di Scott.

Come svela la nostra recensione di Black Phone 2, il sequel si apre nel 1982, quattro anni dopo che Finney (Mason Thames) ha ucciso Grabbercon l'aiuto dei fantasmi delle vittime precedenti, le cui voci parlano a Fin attraverso un telefono nero a disco non funzionante nel seminterrato dove era tenuto prigioniero. Ormai adolescente, Fin fatica a venire a patti col trauma subito mentre la sorella minore Gwen (Madeleine McGraw) ha strane visioni che le provocano attacchi di sonnambulismo.

Una scena di Black Phone 2

Queste premonizioni conducono lei e Fin ad Alpine Lake, sede di un campo invernale cristiano sulle Montagne Rocciose. Una volta giunti lì, scopriranno un sorprendente legame tra il Grabber e la storia della loro famiglia. Naturalmente la mostruosa creatura con la sua maschera cornuta tornerà a perseguitarli dall'oltretomba.

"Non mi viene in mente un altro sequel che inverta il personaggio principale", commenta Hawke. "Pensavo ci volessero davvero le palle per fare una scelta narrativa del genere".

Come proseguirà la storia?

Ethan Hawke non immaginava che Black Phone si sarebbe rivelato un successo commerciale tale da spingere lo studio a realizzare un sequel. Blumhouse e Universal dovessero tornare a chiedere un atro capitolo, evento più che possibile visto l'ottimo debutto del secondo capitolo, l'attore è pronto a fare ritorno ancora una volta.

"Ho letto altre sceneggiature di Scott Derrickson" spiega. "Il genere è un ottimo terreno di gioco, e ogni genere è in un certo senso un sequel, perché si costruisce su aspettative preesistenti. Vorrei andare all'inferno con Grabber. È quello che mi piacerebbe fare. Vorrei conoscerlo. Questo sarebbe il mio sogno per il terzo film, vorrei sapere cosa ha spinto il mio personaggio a diventare così, chi è ora e come sta infestando i sogni degli altri."