Black Phone 2: una steelbook tra la cupa nitidezza del 4K UHD e la grana del Super 8

Il sequel del film del 2022 è arrivato in homevideo grazie a Plaion con una bella steelbook e con il formato video top. Inquietante anche l'audio, buoni gli extra.

Ritorna il serial killer noto come il "Rapace", seppur dall'aldilà. In Black Phone 2, sequel del primo film del 2022 sempre diretto da Scott Derrickson, si riprende le fila della storia diversi anni dopo gli eventi occorsi nel primo capitolo, nel quale il temibile killer era stato appunto ucciso. Ma la sua forza spettrale torna in cerca di vendetta per tormentare l'ormai adolescente Finney, che lotta ancora contro le conseguenze del trauma che ha subito, e sua sorella Gwen, che ha delle visioni e comincia nuovamente a ricevere telefonate dal misterioso telefono nero.

Un confronto a muso duro per Il Rapace

Se il primo film di qualche anno fa non aveva ricevuto in homevideo l'onore del 4K UHD, per Black Phone 2 invece Plaion sfodera non solo il massimo formato video, ma anche una splendida steelbook che abbiamo potuto apprezzare e che risulta inquietante come il film già nelle sue raffigurazioni: sulla copertina infatti troviamo la figura del Rapace interpretata da Ethan Hawke, mentre sul retro c'è la cabina telefonica. E anche l'interno fa la sua parte. Sicuramente l'edizione migliore, come andiamo a spiegare, per soddisfare sia i collezionisti che i fan del thriller horror.

Il video: look cupo tra la nitidezza del 4K e la pesante grana del Super 8

La cover della steelbook di Black Phone 2

Per parlare del video 4K UHD di Black Phone 2, bisogna prima ricordare che buona parte del film, quella onirica, è girata in Super 8, ed è ovvio che queste scene siano letteralmente invase da una grossa grana, con colori sbiaditi e dettaglio piuttosto ridotto. Ma è tutto normale e fedele a quanto visto nelle sale, non è certo un problema dl riversamento. La qualità del video la si riscontra infatti appena si torna alla realtà, e visto che alcune sequenze alternano i due stati, oggettivamente un po' di disorientamento per lo spettatore c'è.

Cover, retro e interno della steelbook di Black Phone 2

Ma quando siamo, diciamo, nel mondo reale, il video 4K vanta un dettaglio a dir poco eccellente su volti, abiti e particolari anche sanguinolenti. Il quadro è nitidissimo pur conservando un look molto cupo con una tavolozza dei colori spinta verso il blu, che esalta la sensazione di freddo e ghiaccio di molte scene. Nonostante le tante sequenze scure e piene di ombre che trasmettono paura e terrore, in questi frangenti emerge comunque una discreta quantità di dettagli ambientali. Il video riesce anche a rendere al meglio l'estetica anni Ottanta del film.

Audio di grande impatto e di potenti suggestioni sonore

Un momento di grande tensione per i ragazzi protagonisti del film

Come in gran parte degli horror, anche in Black Phone 2 i jump scare abbondano, ma si tratta comunque di un film dalle suggestioni sonore potenti, dai momenti onirici alla musica distorta, dal sinistro ring del telefono ai venti impetuosi pieni di neve. Ebbene il Dolby Digital Plus 7.1 della traccia italiana offre già un notevole grado di coinvolgimento e di immersione, ma il Dolby Atmos inglese inevitabilmente aggiunge un po' di pepe in più al tutto. Nelle sequenze citate si avverte una netta separazione dei canali, con una direzionalità precisa e bassi che infondono un'atmosfera minacciosa grazie agli effetti e anche a una colonna sonora a tratti aggressiva. Per la maggior parte del film comunque dominano i dialoghi, sempre cristallini e in primo piano.

Il Rapace minaccia Mason Thames

Gli extra: commento audio del regista e 40 minuti di contributi

Un primo piano del Rapace

Buoni gli extra, che possono contare sul commento audio del regista Scott Derrickson e su una quarantina di minuti di contributi. Si parte con sette scene eliminate per un totale di 8 minuti, quindi troviamo Dialed In: The Cast of Black Phone 2 (10' e mezzo), nel quale i membri principali del cast e altri della troupe condividono le loro riflessioni sulla realizzazione del secondo film della serie. A seguire A Story Carved in Ice (11'), un dietro le quinte che affronta l'origine del sequel, la trama, gli effetti speciali e il lavoro degli stuntman. Si chiude con Frozen in Time (10.12), con cast e troupe che parlano dell'ambientazione glaciale del film.