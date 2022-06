Black Phone, clip esclusiva del film con Ethan Hawke diretto da Scott Derrickson

Ecco in esclusiva una clip di Black Phone: il thriller horror di Scott Derrickson con Ethan Hawke arriva nelle sale oggi, giovedì 23 giugno.

Black Phone, di cui vi presentiamo una clip video in esclusiva, è il nuovo thriller horror del regista Scott Derrickson con protagonista Ethan Hawke. Il film, prodotto da Blumhouse e distribuito da Universal Pictures, arriva nelle nostre sale in questo giovedì 23 giugno.

Nella clip che vediamo sopra, Finney è già nelle mani del rapitore e lo implora "liberami non lo dirò a nessuno". L'uomo, con il volto coperto da una maschera, gli risponde "Dimmi il tuo nome". Il ragazzo, mentendo, gli dice di chiamarsi Taylor, il rapitore allora gli mostra una pagina di giornale in cui è riportata la foto con il vero nome del ragazzo "Stavi cominciando a piacermi Finney, stavo per lasciarti andare", gli urla chiudendosi la porta alle spalle.

Dalla sinossi del film, apprendiamo che Finney, un tredicenne timido ma perspicace, viene rapito da un sadico assassino che lo rinchiude in un seminterrato insonorizzato dove urlare serve a poco. Quando un telefono scollegato appeso alla parete inizia a squillare, Finney scopre di poter sentire le voci delle precedenti vittime dell'assassino. Pronte a fare di tutto perché ciò che è successo a loro non accada anche a Finney.

Scott Derrickson dirige Black Phone, il regista ha voluto come protagonista della pellicola Ethan Hawke, con cui ha lavorato in Sinister, l'horror del 2012. L'attore, quattro volte candidato agli Oscar, interpreta il Rapitore, il ruolo più terrificante della sua carriera. Nei panni del giovane Finney troviamo Mason Thames. Al loro fianco ci sono, tra gli altri, Madeleine McGraw, Jeremy Davies e James Ransone.

La sceneggiatura del film è di Scott Derrickson e C. Robert Cargill ed è basata sull'omonimo pluripremiato racconto breve di Joe Hill, figlio di Stephen King, contenuto nella raccolta 20thCentury Ghosts. Il lungometraggio è prodotto da Crooked Highway, la compagnia di produzione di Derrickson e Cargill, e presentato da Universal Pictures e Blumhouse.