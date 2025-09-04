Black Phone 2: Il Rapace interpretato da Ethan Hawke torna per seminare terrore e morte nel nuovo trailer

Il nuovo trailer del film horror Black Phone 2 anticipa qualche momento terrificante legato al ritorno del temibile villain interpretato da Ethan Hawke.

Il sequel arriverà nei cinema a ottobre, promettendo tanti brividi, sangue e una lotta contro il male in una location davvero 'glaciale'.

Cosa accadrà nel sequel di Black Phone

Nel primo film, di cui potete leggere la nostra recensione, il tredicenne Finney Shaw veniva rapito da un killer sadico e intrappolato in un seminterrato insonorizzato. Quando un telefono, non collegato alla rete telefonica, inizia a suonare, il ragazzino scopre che può ascoltare le voci delle precedenti vittime dell'assassino, determinate nel loro tentativo di assicurarsi che Finney non subisca la loro stessa sorte.

Nel video promozionale di Black Phone 2 si vede Finney, che ora ha 17 anni, fare i conti con le conseguenze di quanto accaduto nel primo capitolo della storia. Nonostante sia stato ucciso, Il Rapace continua a tormentare il giovane e la sorella Gwen. Finney ha dei sogni disturbanti in cui vede anche tre ragazzi che si trovano in difficoltà in un campeggio invernale chiamato Alpine Lake.

Per risolvere il mistero e provare a liberarsi dal continuo tormento che provano, Gwen persuade il fratello a fare visita all'area, dove trova uno sconvolgente punto di contatto tra il killer e la sua famiglia.

Ecco il trailer:

Il cast del film horror

Black Phone 2 si basa sui personaggi creati da Joe Hill ed è stato prodotto dal regista Scott Derrickson e C. Robert Cargill.

I protagonisti sono Mason Thames nella parte di Finney, Madeleine McGraw nei panni di Gwen, ed Ethan Hawke che è il Rapace.

Nel cast ci sono anche Demián Bichir, Arianna Rivas, Miguel Mora, Jeremy Davies, Maev Beaty, e Graham Abbey.

Nel team della produzione ci sono anche Derrickson, Cargill e Jason Blum.

Black Phone, arrivato nelle sale nel 2021, aveva incassato circa 161,4 milioni di dollari ai box office di tutto il mondo, a fronte di un budget di circa 16-18 milioni.

L'uscita di Black Phone 2 nelle sale americane è prevista per il 17 ottobre 2025.