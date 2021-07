Black Panther: Wakanda Forever, online appare un video dal set

Un video girato sul set di Black Panther: Wakanda Forever mostra le scenografie create per l'atteso film della Marvel.

Dal set di Black Panther: Wakanda Forever arriva un video che mostra le scenografie create per il film della Marvel. Il filmato rivela alcune statue, colonne e altri elementi scenografici che ricreano l'atmosfera dell'ormai famoso regno.

Le riprese di Black Panther: Wakanda Forever sono attualmente in corso e, per ora, non sono emersi dettagli relativi alla trama del sequel che dovrà, tristemente, fare i conti con l'assenza dell'interprete di T'Challa.

Il primo capitolo di Black Panther ha incassato in tutto il mondo 1.3 miliardi di dollari. Il sequel sarà diretto da Ryan Coogler e Kevin Feige, presidente dello studio, ha ammesso: "Senza Chadwick Boseman è chiaramente tutto davvero emozionante, ma al tempo stesso siamo tutti eccitati nel riproporre al mondo e ai fan il mondo di Wakanda. Lo faremo in un modo che renderebbe Chad orgoglioso".

Nel cast del film, in arrivo l'8 luglio 2022, ci saranno Danai Gurira, Letitia Wright, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Lupita Nyong'o, Florence Kasumba e Angela Bassett. Tra i nuovi arrivi ci sarà invece Tenoch Huerta, che dovrebbe avere un ruolo da villain, e Michaela Coel.