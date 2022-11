Black Panther: Wakanda Forever, le scene "romantiche" tra Namor e Shuri sono state rimosse

In Black Panther: Wakanda Forever i fan fanno per la prima volta conoscenza di Namor, noto antieroe dei fumetti Marvel. Il fulcro della storia vede il re di Talokan cercare di convincere Shuri a proporre un'alleanza con il Wakanda per dichiarare guerra al mondo intero.

A quanto pare si era discusso anche di inserire delle scene romantiche tra i due, poi rimosse dal montaggio finale. A rivelarlo è stato il montatore Michael P. Shawyer: "Penso che la cosa davvero interessante sia che ci sono state delle riprese in cui c'erano dei collegamenti... e a un certo punto, in un primo montaggio, abbiamo discusso se lasciarli o meno e dare maggiore complessità al rapporto tra i due personaggi".

Black Panther: Wakanda Forever, cosa aspettarsi dal futuro della saga Marvel

Michael ha poi spiegato che era importante tenere conto di come la storia d'amore avrebbe influenzato l'arco narrativo Shuri, in particolare considerando la differenza tra un semplice flirt e l'essere un leader. "Ma poi bisogna fare attenzione a ritrarre, per esempio, Shuri che flirta per ottenere ciò che vuole, invece di essere una leader diplomatica e diventare la guida che deve essere, ruolo che raggiungerà alla fine".

Nonostante queste modifiche, non è escluso che in futuro Namor e Shuri possano avere una relazione all'interno dell'MCU, come anticipato di recente dall'interprete di Namor Tenoch Huerta.