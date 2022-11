Black Panther: Wakanda Forever, Ryan Coogler ha imparato a nuotare per le riprese

Parlando del ruolo che l'acqua occupa in Black Panther: Wakanda Forever, il regista Ryan Coogler e il cast hanno confessato di essersi allenati per padroneggiare al meglio questo elemento.

Durante una recente chiacchierata con Variety, Ryan Coogler e altri membri del cast di Black Panther: Wakanda Forever hanno parlato della propria esperienza con il nuoto all'interno del film. Trattandosi di una storia che introduce un nuovo regno sottomarino, regista e cast hanno dovuto fare i conti con le proprie abilità in acqua.

Lo stesso Ryan Coogler stesso ha rivelato che per girare il film Black Panther: Wakanda Forever ha dovuto imparare a nuotare, dato che prima di allora non si era rivelata un'abilità fondamentale per la sua sopravvivenza: "Molti di noi sono stati educati ad avere paura dell'acqua. Ho dovuto capire come nuotare per poter dirigere questo film".

Oltre al regista di Black Panther: Wakanda Forever, anche alcuni membri del suo cast hanno sottolineato, sempre con Variety, i propri sforzi nell'ambito del nuoto, in funzione delle riprese del film. Fra questi troviamo Angela Bassett e Lupita Nyong'o, con la prima che ha rivelato di essersi sottoposta ad alcuni allenamenti per incrementare le proprie abilità in apnea, passando da 20 secondi a due minuti interi, e la seconda di aver migliorato le proprie doti di nuotatrice per il suo personaggio.

Anche Mabel Cadena (Namora in Black Panther: Wakanda Forever) ha indicato di aver raggiunto un record di sei minuti e mezzo sott'acqua, a forza di allenarsi. L'obiettivo dell'attrice era quello di sentirsi così a suo agio da quasi raggiungere il livello del suo personaggio, per farcela ha assunto un allenatore di nuoto olimpico messicano con cui ha lavorato a lungo. Come lei gli altri protagonisti della pellicola hanno dovuto trovare il modo di "restare a galla" insieme al loro regista, così da aggiungere un minimo realismo agli effetti utilizzati.