Black Panther: Wakanda Forever, le riprese al via ad Atlanta: "Renderemo Chadwick orgoglioso"

Marvel fa ritorno a Wakanda. La produzione di Black Panther: Wakanda Forever ha preso il via ad Atlanta, presso i Pinewood Studios, come anticipa a Variety il capo dei Marvel Studios Kevin Feige.

Black Panther: un primo piano di Chadwick Boseman in costume

Il regista Ryan Coogler torna alla regia del sequel da lui scritto che vede la riconferma del cast originale a eccezione del protagonista Chadwick Boseman, scomparso lo scorso agosto all'età di 42 anni in seguito a una lunga malattia.

"È chiaramente molto commovente senza Chadwick", ha dichiarato Kevin Feige prima del Black Widow Global Fan Event che si è tenuto a Los Angeles martedì sera. "Ma tutti sono entusiasti di riportare il mondo di Wakanda al pubblico e ai fan. Lo faremo in un modo che renderebbe orgoglioso Chadwick".

I dettagli della trama di Black Panther: Wakanda Forever rimangono top secret, né Kevin Feige ha specificato quali attori sarebbero tornati nello specifico. Probabilmente Danai Gurira, Letitia Wright, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Lupita Nyong'o, Florence Kasumba e Angela Bassett riprenderanno i loro ruoli,

Black Panther: Wakanda Forever, i primi dettagli nella sinossi ufficiale

Parlando di Black Panther: Wakanda Forever la star inglese Martin Freeman ha anticipato che la sceneggiatura contiene parti molto strane. Freeman tornerà nel ruolo dell'Agente della CIA Everett K. Ross.

Black Panther: Wakanda Forever debutterà l'8 luglio 2022. È uno dei 26 titoli in arrivo nella lista dei Marvel Studios in uscita nelle sale e in streaming su Disney Plus, inclusa una serie TV ambientata nel mondo di Wakanda che fa parte di un accordo televisivo pluriennale complessivo che Ryan Coogler e la sua Proximity Media hanno firmato con The Walt Disney Company a febbraio.