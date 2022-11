Black Panther: Wakanda Forever, rimosse varie scene per la distribuzione in Kuwait

Black Panther: Wakanda Forever ha subito dei tagli per essere distribuito in Kuwait, eliminando anche un breve momento con protagoniste Aneka e Ayo, considerato non in linea con le regole locali sui contenuti LGBTQ+.

Secondo quanto pubblicato da The Hollywood Reporter, le modifiche superano di poco la durata di 1 minuto.

Il montaggio di Black Panther: Wakanda Forever proposto nelle sale del Kuwait non comprende quindi una scena di 10 secondi in cui Aneka, interpretata da Michaela Coel, bacia sulla fronte Ayo, parte affidata a Florence Kasumba.

Su richiesta della censura locale, inoltre, è stata tolta una scena in cui una donna partorisce e la battuta 'Una divinità per il suo popolo'.

In altre nazioni, come l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi, Oman, Bahrain e Qatar, invece, il sequel diretto da Ryan Coogler sarà proposto in versione integrale.

Black Panther: Wakanda Forever: Michaela Coel spiega perché il suo ruolo queer è importante

Il Kuwait ha delle regole molto rigide per quanto riguarda la censura, anche nei confronti di scene d'amore tra coppie eterosessuali. Il primo Black Panther, ad esempio, ha dovuto tagliare un bacio tra T'Challa e Nakia per poter essere distribuito. A cadere sotto la forbice della censura c'è stato anche un bacio eterosessuale presente nel film animato Encanto.