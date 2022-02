Black Panther: Wakanda Forever, Lupita Nyong'o: "Le persone saranno entusiaste"

L'attrice Lupita Nyong'o ha parlato del film Black Panther: Wakanda Forever, sostenendo che i fan saranno soddisfatti del modo in cui sarà affrontata l'assenza di Chadwick Boseman.

Black Panther: Wakanda Forever dovrà fare i conti con l'assenza di Chadwick Boseman e Lupita Nyong'o ha ora rassicurato i fan sostenendo che il sequel della Marvel onorerà l'amato interprete di T'Challa.

L'attrice ha parlato della situazione del progetto, che dovrebbe debuttare a novembre, in una nuova intervista rilasciata a People.

Lupita Nyong'o, commentando la triste perdita di Chadwick Boseman e la sua assenza in Black Panther: Wakanda Forever, ha dichiarato: "Sarà interessante proporre un altro di questi film senza di lui. Ma lo stiamo tenendo vicino. Penso che le persone saranno entusiaste di questo film".

Nel 2021 l'attrice aveva inoltre rivelato che lo sceneggiatore e regista Ryan Coogler stava modificando la sceneggiatura in modo che fosse "rispettosa nei confronti della perdita subita come cast e come mondo".

Il primo capitolo di Black Panther ha incassato in tutto il mondo 1.3 miliardi di dollari. Il sequel sarà diretto da Ryan Coogler e Kevin Feige, presidente dello studio, ha ammesso: "L'assenza di Chadwick Boseman si sente, a livello emotivo, ma al tempo stesso siamo tutti entusiasti nel riproporre al mondo e ai fan il mondo di Wakanda. Lo faremo in un modo che renderebbe Chad orgoglioso".

Nel cast del film ci saranno Danai Gurira, Letitia Wright, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Lupita Nyong'o, Florence Kasumba e Angela Bassett. Tra i nuovi arrivi ci sarà invece Tenoch Huerta, che dovrebbe avere un ruolo da villain, e Michaela Coel.