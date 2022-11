Black Panther: Wakanda Forever, le foto della storica premiere in Nigeria

L'attesissimo sequel del film del 2018 con il compianto Chadwick Boseman, Black Panther: Wakanda Forever, ha già fatto la storia: si è infatti tenuta, per la prima volta, la premiere di un film Marvel a Lagos, in Nigeria.

Mancano ormai pochissimi giorni all'uscita nelle sale di Black Panther: Wakanda Forever, ultimo film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Dopo la premiere mondiale a Los Angeles e il red carpet a Londra, il cast si è spostato a Lagos, in Nigeria, dove ieri sera ha tenuto una premiere storica.

Fino ad ora, infatti, la Marvel non aveva mai tenuto un'anteprima di un suo film a Lagos. Presenti il regista Ryan Coogler e le star Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Tenoch Huerta Mejia, Winston Duke e Michaela Coel.

L'anteprima in Nigeria si è svolta in collaborazione con l'Africa International Film Festival (AFRIFF) e FilmOne Entertainment e ha celebrato l'eredità africana del film.

Chioma Ude, fondatrice dell'AFRIFF (che si terrà dal 6 al 12 novembre e dove Coogler terrà una masterclass oggi), ha recentemente riflettuto sul significato della prima africana ospitata in Nigeria e sulla sua associazione con il festival. "Siamo entusiasti e orgogliosi di partecipare alla prima di questo film fondamentale qui in Africa. È una cosa enorme per il continente africano, perché simboleggia un ulteriore superamento del divario tra le industrie cinematografiche globali", ha dichiarato.

La sinossi di Black Panther: Wakanda Forever

L'attesa per Black Panther: Wakanda Forever è alle stelle. Il primo Black Panther è stato dei più grandi successi del Marvel Cinematic Universe, incassando 700 milioni di dollari al botteghino USA e 1,3 miliardi di dollari in tutto il mondo. Inoltre è diventato anche il primo cinecomic nominato per il miglior film agli Oscar. Arriverà nelle sale italiane il 9 novembre.

Promettono bene le prime reazioni della stampa alla visione di Black Panther: Wakanda Forever.

In base a quello che sappiamo fino ad ora sul nuovo arco narrativo in atto, Black Panther: Wakanda Forever vede la scomparsa del re T'Challa (in onore a quella di Chadwick Boseman nel 2022) e una nuova battaglia fra il regno di Wakanda e quello di Talocan. Mentre il regno di Wakanda cerca di riprendersi dal dolore per la scomparsa del proprio sovrano, dovrà lottare per respingere l'assalto di un nuovo villain, Namor the Sub-Mariner.