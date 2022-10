Black Panther: Wakanda Forever, l'armatura di Ironheart svelata nel nuovo spot televisivo

Mancano ormai poche settimane all'arrivo nelle sale di Black Panther: Wakanda Forever, sequel del film Marvel con il compianto Chadwick Boseman. L'attore non avrà alcun recasting, ma un'altra persona erediterà il mantello di Black Panther.

Nel frattempo, il nuovo spot televisivo pubblicato in rete ha fatto luce sull'armatura di Ironheart (Riri Williams), che sarà interpretata da Dominique Thorne. La giovane sembra dilettarsi con jet propulsori e pezzi metallici, ricordando le sequenze del primo Iron Man in cui Tony Stark costruiva per la prima volta la sua armatura. Riri Williams, tra l'altro, sarà anche protagonista dello spinoff dedicato al suo personaggio per Disney+ in arrivo nel 2023.

Oltre a svelate il costume di Ironheart, lo spot tv di Black Panther: Wakanda Forever contiene alcuni indizi che rivelerebbero l'identità del successore di T'Challa.

Black Panther: Wakanda Forever, diretto ancora una volta da Ryan Coogler, arriverà nelle sale italiane il 9 novembre. Le modifiche apportate alla storia di Black Panther 2 dopo la morte di Chadwick Boseman sono servite a svolgere un ruolo importante nell'onorare la sua eredità. Ryan Coogler ha incorporato la morte di Boseman nella storia del sequel, facendo in modo che il film includesse anche la morte di T'Challa.

New entry del cast l'attore messicano Tenoch Huerta nei panni di Namor, altro importante personaggio dei fumetti Marvel che ricoprirà il ruolo del villain.