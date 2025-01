Black Panther: Wakanda Forever, l'edizione 4K Steelbook è attualmente scontata su Amazon

Per i fan di Black Panther: Wakanda Forever, vi segnaliamo che l'edizione 4K Steelbook con poster del film è attualmente in offerta su Amazon.

L'edizione 4K Steelbook di Black Panther: Wakanda Forever è in sconto su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarla a 16,24€ con uno sconto del 13% sul prezzo mediano indicato (18,74€). I dettagli relativi al film in questione sono disponibili passando dal box seguente, o cliccando su questo indirizzo. L'edizione 4K Steelbook di Black Panther: Wakanda Forever è venduta e spedita da Amazon.

Black Panther: Wakanda Forever - L'omaggio definitivo in edizione 4K Steelbook

L'eredità di Black Panther: Wakanda Forever ritorna in formato casalingo nell'edizione 4K Steelbook. Questo pezzo da collezione è sia il contenitore per uno dei cinecomic più emozionanti degli ultimi anni, sia un vero e proprio manifesto della resilienza, dell'orgoglio culturale e della potenza narrativa di Wakanda. Con un design esclusivo e un poster incluso, questa edizione celebra il sequel che ha commosso milioni di spettatori e reso omaggio al compianto Chadwick Boseman.

Black Panther 3 si farà, arriva la conferma dai Marvel Studios

Candidato a 5 Premi Oscar, con Angela Bassett premiata ai Golden Globe per la sua toccante interpretazione, Wakanda Forever è la celebrazione dell'identità, una riflessione sulla perdita e un inno alla rinascita. L'intro silenziosa, dedicata a Boseman, resta uno dei momenti più potenti mai realizzati dal MCU, e la colonna sonora firmata da Rihanna, con la struggente Lift Me Up, amplifica ogni emozione.