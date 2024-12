Black Panther 3 si farà, arriva la conferma dai Marvel Studios

Dopo lo spoiler da parte di Denzel Washington arriva la conferma ufficiale di Marvel: Black Panther 3 si farà. L'annuncio, però, è stato diffuso insieme a un aggiornamento infelice sullo studio. Lo storico produttore esecutivo Nate Moore, che ha prodotto progetti come Black Panther, Eternals e il nuovo Captain America: Brave New World, ha deciso di lasciare Marvel per dedicarsi ad altro.

In un comunicato, Kevin Feige e Louis D'Esposito hanno ringraziato Nate Moore per il lavoro svolto per lo studio rivelando che comunque il produttore resterà in forze al team per completare Black Panther 3.

"Nate è un dirigente e collega fantastico, nonché un amico meraviglioso per tutti noi qui ai Marvel Studios", si legge nella dichiarazione. "È un membro fondamentale del nostro team dal 2010 e la sua influenza continuerà a riflettersi nella nostra narrazione. Anche se ci mancherà moltissimo, non vediamo l'ora di vedere cosa farà dopo, avendo anche la fortuna di lavorare con lui nel nostro prossimo film di Black Panther".

Ritorno a Wakanda

Laetitia Wright in uan scena di Blck Panther: Wakanda Forever

Anche Nate Moore ha anche confermato il ritorno in Wakanda per un terzo capitolo della saga di Black Panther, sottolineando di essere entusiasta di poter applicare ciò che ha imparato alla Marvel in altri ambiti oltre al cinecomic.

"Quasi tutto quello che so sulla produzione l'ho imparato nel periodo trascorso ai Marvel Studios", ha detto. "Mi sento fortunato ad aver lavorato con un gruppo di persone che amano il cinema e la narrazione tanto quanto i miei colleghi in Marvel e il cast e la troupe dei nostri film. Ma non potrei essere più entusiasta di applicare la mia esperienza e passione per il cinema a film di tutti i generi, incluso il ritorno nel mondo di Wakanda per Black Panther 3".

Avengers: Secret Wars, svelati i piani di Marvel per Doctor Doom e Doctor Strange? [RUMOR]

Da quanto sappiamo finora, Black Panther 3 verrà girato nel corso del 2025 e vedrà il ritorno di Ryan Coogler alla regia e, con molta probabilità, di Letitia Wright nei panni di Shuri. Denzel Washington si è scusato col regista per essersi lasciato sfuggire la notizia della sua presenza nel cast, in un ruolo scritto apposta per lui da Coogler, ma sul resto del cast per adesso il mistero è fitto.

Di cosa parlerà Black Panther 3?

Lupita Nyong'O guarda il mare

L'annuncio ufficiale di Marvel non ha offerto alcun indizio significativo sul plot di Black Panther 3. Le teorie più diffuse sul film includono l'esplorazione di una situazione tra Wakanda e il resto del mondo all'indomani di Black Panther: Wakanda Forever, che ha visto il ruolo di Wakanda sulla scena globale cambiare drasticamente, o una possibile connessione con Captain America: Brave New World che vedrebbe un cambiamento nel ruolo di Wakanda sulla scena mondiale con l'introduzione dell'adamantio nel mix. Tuttavia, realisticamente, molto probabilmente non avremo alcun tipo di anticipazione almeno fino al 2025, dopo l'uscita della serie Disney+ Eyes of Wakanda, che avrà stretti legami con l'MCU, il prossimo agosto.