Black Panther, Samuel L. Jackson: 'Mi chiedo perché non mi hanno ancora chiamato nel cast'

Fin dal 2008 Samuel L. Jackson è stato un pilastro fondamentale del Marvel Cinematic Universe nei panni di Nick Fury. Celeberrima la scena post-credits del primo Iron Man in cui annunciò il progetto Avengers. Ma l'ex capo dello S.H.I.E.L.D. non è mai apparso nei due film su Black Panther ed è proprio di questo che l'attore ha voluto parlare in una recente intervista ai microfoni di Entertainment Tonight.

"Mi sembra di interpretare Nick Fury da una vita. Se dipendesse da me, sarei apparso in tutti i film della Marvel. Voglio dire, si tratta di Nick Fury, conosce tutto quello che accade. Sto ancora cercando di capire perché non ho mai fatto un giro nel Wakanda" ha spiegato Samuel L. Jackson. "Non mi hanno ancora proposto di andarci, ma cercherò di farlo".

Samuel L. Jackson, quante delle battute di Nick Fury sono farina del suo sacco? Ecco la sua risposta

Il record di Samuel L. Jackson nell'MCU

Samuel L. Jackson tornerà a vestire i panni di Nick Fury in Secret Invasion, serie per Disney+ in arrivo il 21 giugno. Un vero e proprio crossover pensato per il piccolo schermo in cui gli Skrull saranno infiltrati sulla Terra.

Il personaggio di Nick Fury è quello che più di ogni altro è apparso in un trailer dei film Marvel. Dopo Iron Man, il personaggio è apparso nei trailer di Iron Man 2 (2010), The Avengers (2012), Captain America: The Winter Soldier (2014), il finale della prima stagione di Agents of SHIELD (2014), Avengers: Age of Utron (2015), Captain Marvel (2019), Spider-Man: Far From Home (2019), What If? (2021), Secret Invasion (2023) e più di recente The Marvels (2023).

Samuel L. Jackson ha sempre apprezzato il ruolo di Nick Fury, arrivando addirittura a preferirlo alla vittoria di un Oscar. In passato aveva dichiarato: "Se fai questo film, vincerai un Oscar'. No grazie. Preferirei essere Nick Fury. O divertirmi a essere Mace Windu con una spada laser in mano".