Angela Bassett ancora non manda giù la sconfitta agli Oscar: "Me lo meritavo"

L'attrice ancora non riesce ad accettare la sconfitta ali Oscar 2023 dove era in corsa come non protagonista per Black Panther: Wakanda Forever

Angela Bassett ha recentemente dichiarato alla rivista Town & Country che meritava l'Oscar come miglior attrice non protagonista per Black Panther: Wakanda Forever.

La Bassett era stata nominata nel 2023 ma aveva perso contro Jamie Lee Curtis, premiata per Everything Everywhere All at Once. La sua reazione stoica quando è stato chiamato il nome della Curtis è diventata virale sui social media, ma l'attrice non sembra aver mandato giù la sconfitta. Nel 2024, tuttavia, le è stato consegnato l'Oscar alla carriera.

"L'ho trovato interessante", ha detto Bassett a proposito della sconfitta e della reazione che ne è conseguita. "È interessante che non mi sia permesso di essere delusa per un risultato che pensavo di meritare".

La delusione di Angela Bassett: "Ho reagito come un essere umano"

Black Panther: Wakanda Forever, Angela Bassett in una scena del film

"Amo applaudire le persone", ha aggiunto l'attrice. "Ma in quel momento... No, ci ho messo del mio: ci ho messo del tempo, ci ho messo del buon lavoro nel tempo. Non pensavo che fosse un dono. Pensavo che fosse un dato di fatto".

Angela Bassett con il Golden Globe come miglior attrice supporter per Black Panther - Wakanda Forever

Bassett ha ottenuto il plauso della critica per la sua interpretazione della regina Ramonda nel sequel di Black Panther, che l'ha resa la prima attrice a ricevere una nomination agli Oscar per un film dei Marvel Studios. Prima degli Academy Awards, Bassett aveva vinto come attrice non protagonista ai Golden Globes e ai Critics' Choice Award. Ma la corsa si era riaperta dopo che Curtis aveva ottenuto il SAG Award e Kerry Condon il BAFTA per Gli spiriti dell'isola.

"Ero sbalordita! Lo ero davvero", ha detto Basset a Oprah l'anno scorso a proposito della sconfitta agli Oscar. "Pensavo di averla gestita molto bene. Questa era la mia intenzione, gestirla molto bene. È stata, ovviamente, una grande delusione, e la delusione è umana. Quindi ho pensato che sì, ero delusa e l'ho gestita come un essere umano".