Black Panther 2 introdurrà gli X-Men e i Fantastici Quattro nell'MCU?

Halle Berry in una scena di X-MEN

Una nuova teoria sostiene che Black Panther 2 possa fare da introduzione nel Marvel Cinematic Universe per gli X-Men e i Fantastici Quattro. Lo suggerisce Nicholas Raymond di Screen Rant spiegando che, in quanto sequel molto atteso, il secondo capitolo delle avventure di T'Challa potrebbe porre le basi per il futuro del franchise, alludendo a ciò che verrà. Inoltre, almeno per ora, il film ha lo slot più ambito per i film Marvel, ossia quello di fine aprile/inizio maggio.

Come funzionerebbe la cosa? Per gli X-Men c'è la giustificazione fumettistica: T'Challa è un amico d'infanzia di Ororo Munroe, alias Tempesta, e in anni più recenti sono stati marito e moglie nell'universo cartaceo. Il film potrebbe quindi introdurla e alludere al suo futuro al fianco degli altri mutanti, nella scuola di Xavier negli Stati Uniti.

Fantastic 4 - I Fantastici Quattro: un primo piano di Toby Kebbell nei panni del Doctor Doom

Diverso invece il discorso per i Fantastici Quattro, anche se un rimando al loro universo sarebbe a suo modo un omaggio ai fumetti, poiché la prima apparizione di T'Challa ebbe luogo proprio nel mensile dedicato al quartetto. Stando a Raymond, sarebbe possibile usare come villain il Dottor Destino, che nel mondo cartaceo è un dittatore che controlla una nazione intera - Latveria - e potrebbe puntare alle riserve di vibranio del Wakanda. Il giornalista fa però notare che in entrambi i casi queste eventuali apparizioni sarebbero da gestire con cautela, siccome i mutanti e i Fantastici Quattro sono due brand fondamentali per la Marvel, e che per il ruolo da antagonista in Black Panther 2 si parla da circa un anno di Namor il Sub-Mariner, il cui debutto potrebbe essere stato oggetto di un Easter Egg in Avengers: Endgame.

Al momento non abbiamo informazioni concrete sul film, salvo il fatto che uscirà nelle sale americane nel maggio del 2022 e che Ryan Coogler tornerà come regista e sceneggiatore.