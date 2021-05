Black Panther 2, il titolo del sequel è ufficiale: ecco qual è

Black Panther 2 ha finalmente un titolo ufficiale: Black Panther: Wakanda Forever. Così si intitola il sequel del film diretto da Ryan Coogler, vincitore di tre Premi Oscar. Il film Marvel ha anche una data d'uscita: 8 luglio 2022. La conferma arriva da una clip che presenta l'intero calendario dei film Marvel per il prossimo futuro.

Dopo la tragica scomparsa di Chadwick Boseman, diverse domande sono state le domande sorte intorno al nuovo film del MCU, e la pandemia non ha certo resola situazione più semplice.

Eppure si è trovato il modo di andare di avanti, proprio come ha raccontato Ryan Coogler all'Hollywood Reporter qualche mese fa, spiegando: "È difficile. Ma devi andare avanti anche quanto perdi i tuoi cari. So che Chad non avrebbe mai voluto che ci fermassimo". "Sul set, lui pensava sempre e solo agli altri. Anche se stava attraversando dei momenti difficilissimi, non faceva altro che preoccuparsi degli altri. Controllava sempre che tutto fosse al meglio, che tutti stessero bene. Anche se aveva già terminato le riprese, rimaneva sul set e aiutava gli attori nelle altre scene. Proprio per questo per me sarebbe ancora più dura fermarmi. Penso che se lo facessi, Chad mi urlerebbe contro se potesse e mi direbbe 'Ma cosa stai facendo? Devi andare avanti!'".

Black Panther: Wakanda Forever non vedrà un recast del personaggio di T'Challa, ma altri dettagli sulla pellicola sono ancora ignoti.