Black Panther 2: Tenoch Huerta sarà il villain del film

Black Panther 2 avrà un villain interpretato dall'attore Tenoch Huerta, recentemente apparso nella serie Narcos: Messico.

Marvel ha infatti annunciato il suo arrivo nel cast del film, distribuito il 6 maggio 2022 nelle sale americane, che dovrà fare i conti con la triste assenza del protagonista Chadwick Boseman.

Le riprese di Black Panther 2 dovrebbero iniziare nel mese di luglio 2021 e l'attore Tenoch Huerta sarà uno degli antagonisti degli eroi.

Nel cast del sequel ci saranno Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Winston Duke e Angela Bassett.

I Marvel Studios non hanno confermato o commentato la notizia riguardanti i villain che appariranno nel film.

Uno degli elementi confermati dallo studio, invece, è che Chadwick Boseman non verrà "riportato in vita" usando gli effetti speciali. La produttrice Victoria Alonso ha dichiarato smentendo alcune indiscrezioni apparse online: "C'è un solo Chadwick, è non è con noi. Il nostro re, sfortunatamente, è morto nella vita reale, non solo nella finzione, e stiamo concedendoci un po' di tempo per capire come ritorneremo nella nostra storia e cosa faremo per onorare questo capitolo di quanto ci è accaduto che è stato così inaspettato, doloroso, realmente terribile. Perché Chadwick non era solo una meraviglia, ma penso che con la sua interpretazione ci abbia elevato come azienda, e ha lasciato il suo segno sulla storia. So che alle volte due o tre settimane passano nella produzione e alcuni dicono, di gia, che è trascorso molto tempo. Ma non lo è, dobbiamo pensare con attenzione a quello che faremo, e come, e riflettere su come onoreremo il franchise".