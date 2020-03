Black or White: la figlia di Kevin Costner ha un cameo nel film

In una scena di Black or White, la figlia di Kevin Costner, Lily, fa un'apparizione speciale durante una scena del film.

Nel film Black or White c'è anche la figlia di Kevin Costner che fa un cameo: è la ragazza che canta in una scena toccante.

Nata nel 1986, Lily Costner è la figlia di Kevin Costner e della sua prima moglie, Cindy Silva. La ragazza ha affiancato suo padre ne L'uomo del giorno dopo e, appunto, in Black or White in cui appare in un piccolo ruolo, quello di una cantante al funerale della moglie di Elliott.

Black or White, family drama diretto da Mike Binder vede protagonista Kevin Costner nei panni di un uomo che si occupa della nipotina di colore. La madre della bambina è morta in un incidente e suo padre non ha potuto occuparsi della piccola, che vive con i nonni. A compromettere un equilibrio così delicato sarà la nonna paterna della bambina, che pretende di averla in affido esclusivo.

"Un tema molto delicato sul quale non pretendo di avere una risposta" - disse Kevin Costner, a proposito del film - "ma la bellezza del mondo è sempre stata rappresentata dalle differenze, e alcune delle cose più belle che mi sono capitate nella vita si sono verificate con persone con le quali non ho in comune neppure la stessa lingua."