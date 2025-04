Black Mirror: USS Callister avrebbe potuto dare vita a una miniserie o a un film spinoff

Il creatore di Black Mirror, Charlie Brooker, ha rivelato quali erano stati i primi progetti per continuare la storia di USS Callister.

La stagione 7 di Black Mirror contiene un episodio sequel di USS Callister e il creatore Charlie Brooker ha svelato che inizialmente si era persino ipotizzata la realizzazione di un progetto spinoff.

Le puntate inedite arriveranno su Netflix il 10 aprile, ma la continuazione della storia con star Cristin Milioti è stata in fase di sviluppo fin dal debutto della quarta stagione, nel 2017.

Una storia destinata a continuare

Brooker, parlando di USS Callister, ha sottolineato: "Di tutte le storie che abbiamo fatto, questa è finita come se stessimo gettando le basi per il sequel. Ha attraverso varie forme, ma alla fine l'abbiamo reso come se fosse un film dentro la stagione".

Black Mirror: Jesse Plemons, Cristin Milioti e Jimmi Simpson in una scena dell'episodio USS Callister

Il creatore di Black Mirror ha proseguito: "Ci è voluto così tanto tempo per metterlo insieme: abbiamo avuto la pandemia, lo sciopero degli sceneggiatori e poi abbiamo dovuto gestire gli impegni di tutti".

Lo sceneggiatore ha svelato che inizialmente si era pensato di realizzare una miniserie o un film per proseguire la storia dei personaggi e ha apprezzato la possibilità di continuare a scrivere qualcosa su personaggi che già conosceva.

La produttrice Jessica Rhoades ha aggiunto: "Charlie ha la possibilità di scrivere questi script incredibili e creare questi numerosi cast, e poi li saluta. Per me Black Mirror è realmente come un gruppo di episodi pilota".

La settima stagione

La puntata sequel concluderà la nuova stagione, composta da sei episodi, e racconterà quello che accade all'equipaggio dell'USS Callister dopo la morte di Robert Daly. Alla guida del gruppo ci sarà ora il capitano Nanette Cole che cercherà un modo per sopravvivere in un universo virtuale, lottando contro 30 milioni di giocatori.

Nel cast della puntata, che durerà 1 ora e 28 minuti, ci sono Cristin Milioti (Nanette Cole), Jimmi Simpson (James Walton), Billy Magnussen (Karl Plowman), Osy Ikhile (Nate Packer), Milanka Brooks (Elena Tulaska), e Paul G. Raymond (Kabir Dudani).

Toby Haynes ha diretto la puntata scritta da Brooker, Ali, William Bridges e Bekka Bowling.