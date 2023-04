Black Mirror torna più inquietante che mai nel trailer della Stagione 6

La nuova stagione si preannuncia come a un ritorno alle origini per la serie di Chalrie Brooker.

Netflix ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale della Stagione 6 di Black Mirror e stando a queste prime immagini sembra tornare all'atmosfera decisamente inquietante delle prime stagioni.

Parlando a Tudum.com, il creatore Charlie Brooker ha dichiarato di aver iniziato a scrivere la sesta stagione avendo come obiettivo quello di "stravolgere alcuni dei miei presupposti fondamentali su cosa aspettarmi".

"Di conseguenza, questa volta, accanto ad alcuni dei tropi più familiari di Black Mirror, abbiamo anche alcuni nuovi elementi, tra cui alcuni che in precedenza avevo giurato che lo show non avrebbe mai affrontato, per estendere i parametri di ciò che è riconoscibile come 'un episodio di Black Mirror'", ha aggiunto. "Le storie sono ancora tutte in pieno stile Black Mirror, ma con alcune variazioni pazzesche e una maggiore varietà rispetto al passato".

Nel trailer possiamo scorgere alcuni dei protagonisti di questa sesta stagione, tra cui Aaron Paul, Kate Mara, Michael Cera e Salma Hayek. Nel cast troveremo anche Anjana Vasan, Annie Murphy, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, Himesh Patel, John Hannah, Josh Hartnett, Kate Mara, Monica Dolan, Myha'la Herrold, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Rory Culkin, Samuel Blenkin e Zazie Beetz.

Tra i nuovi produttori esecutivi dello show c'è anche la showrunner di Ms. Marvel, Bisha K. Ali.

La sesta stagione di Black Mirror arriverà su Netflix a giugno.