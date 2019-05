Black Mirror: il creatore anticipa l'episodio musical, ma forse non sarà nella stagione 5

In arrivo un episodio musicale di Black Mirror, ma potrebbe non fare parte della stagione 5. O sì?

I creatori di Black Mirror Charlie Brooker e Annabel Jones hanno anticipato l'arrivo di un episodio musical, ma forse non farà parte della stagione 5.

Dopo il successo dell'episodio interattivo Black Mirror: Bandersnatch, la quinta stagione della serie futuristica farà il suo debutto su Netflix a giugno. Gli autori hanno anticipato che nel futuro di Black Mirror ci sarà un episodio musicale, ma non hanno confermato che farà parte della rosa della quinta stagione.

bm4

"Non abbiamo ancora avuto un episodio musicale, ma sono felice di svelare che arriverà presto. C'è spazio per tutto. A volte è così che nascono le nostre idee, ci chiediamo 'Come sarebbe una versione musical di Black Mirror?' Questo porta a discutere dell'idea che a volte finisce per diventare qualcosa di completamente diverso."

Black Mirror: Bandersnatch, i finali dell'episodio interattivo su Netflix

Charlie Brooker ha confermato di aver parlato a lungo con la collega di un episodio musicale: "Ne abbiamo parlato molto, e tutto ciò che vi può venire in mente, ecco, abbiamo parlato anche di quello." Quando si arriva a datare l'arrivo dell'episodio ecco che Brooker rimane sul vago: "Chi lo sa? La versione musical di Black Mirror potrebbe far parte della prossima stagione. Come fate a sapere che non è uno degli episodi in arrivo?"

Black Mirror 4, gioco di specchi: i rimandi agli altri episodi della serie

Il trailer della quinta stagione di Black Mirror diffuso da Netflix ha confermato l'arrivo di tre nuove storie che vedranno tra gli interpreti Anthony Mackie, Miley Cyrus, Topher Grace, Pom Klementieff e Angourie Rice. Nel video vediamo Miley Cyrus esibirsi sul palco, perciò in un modo o nell'altro gli elementi musicali nella quinta stagione sono assicurati.

La quinta stagione di Black Mirror sarà disponibile su Netflix a partire dal 5 giugno.