Black Mirror 7: il trailer svela i titoli degli episodi inediti e nuove anticipazioni

La stagione 7 di Black Mirror sta per arrivare sugli schermi di Netflix e il trailer regala molte anticipazioni sugli episodi per la gioia dei fan.

Il 10 aprile arriverà sugli schermi di Netflix la stagione 7 di Black Mirror e il trailer pubblicato online svela molte anticipazioni sulla trama e sui personaggi al centro delle puntate inedite.

Lo show antologico creato da Charlie Brooker tornerà con sei episodi, che comprendono anche il sequel di USS Callister, una delle storie più apprezzate dai fan dello show antologico.

I dettagli della stagione 7 di Black Mirror

Netflix, insieme al trailer, ha pubblicato anche le sinossi brevi e confermato il cast degli episodi di Black Mirror in arrivo in streaming.

Gente comune avrà una durata di 56 minuti e vedrà come protagonisti Rashida Jones (Amanda), Chris O'Dowd (Mike), e Tracee Ellis Ross (Gaynor). La regia è di Ally Pankiw, mentre la sceneggiatura è firmata da Brooker, autore anche della storia insieme a Bisha K. Ali.

Al centro della trama ci sarà quello che accade quando Amanda, che lavora come insegnante, si ritrova a lottare per rimanere in vita e il suo disperato marito Mike firma un accordo che la lega a Rivermind, un sistema high-tech che le permette di sopravvivere.

Bestia nera durerà 49 minuti e nel cast ci sono Siena Kelly (Maria), Rosy McEwen (Verity), Michael Workéyè (Kae), Ben Bailey Smith (Gabe), Amber Grappy (Yudy), Ravi Aujla (Mr Ditta), Elena Sanz (Camille), Hanna Griffiths (Luisa). Alla regia c'è Toby Haynes, mentre Brooker ha firmato lo script.

L'episodio mostrerà Maria che si ritrova ad avere come collega la sua ex compagna di scuola Verity, rimanendo convinta che ci sia qualcosa di strano in lei, ma solamente la protagonista sembra notarlo...

Hotel Rêverie durerà 1 ora e 16 minuti. Nel cast ci sono Issa Rae (Brandy), Emma Corrin (Dorothy), Awkwafina (Kimmy), Harriet Walter (Judith Keyworth). Haolu Wang è regista della puntata scritta da Brooker.

La puntata racconta quello che accade quando un remake high-tech e inaspettatamente immersivo di un film britannico porta la star di Hollywood Brandy Friday in un'altra dimensione, dove deve rispettare lo script se vuole ritornare a casa.

Come un giocattolo durerà 45 minuti e tra gli interpreti ci sono Peter Capaldi (Cameron Walker 2034), Lewis Gribben (Cameron Walker 1994), James Nelson Joyce (DCI Kano), Michele Austin (Jen Minter), Will Poulter (Colin Ritman), Asim Chaudhry (Mohan Thakur). David Slade ha diretto la puntata scritta da Brooker.

La storia è ambientata in una Londra di un futuro non troppo distante. Un eccentrico sospettato di omicidio viene legato a un bizzarro videogioco degli anni '90 che è popolato da forme di vita carine e che si evolvono.

Eulogy durerà 46 minuti e vede protagonisti Paul Giamatti (Phillip), Patsy Ferran (The Guide). La regia è di Chris Barrett e Luke Taylor, mentre la sceneggiatura è di Brooker ed Ella Road.

La puntata avrà al centro un uomo che vive in solitudine e a cui viene presentato un sistema innovativo che gli permette di entrare letteralmente nelle vecchie fotografie, situazione che causa non poche emozioni. ** USS Callister: Into Infinity** durerà ben 1 ora e 28 minuti. Nel cast ci sono Cristin Milioti (Nanette Cole), Jimmi Simpson (James Walton), Billy Magnussen (Karl Plowman), Osy Ikhile (Nate Packer), Milanka Brooks (Elena Tulaska), e Paul G. Raymond (Kabir Dudani).

Toby Haynes ha diretto la puntata scritta da Brooker, Ali, William Bridges e Bekka Bowling.

Nel sequel dell'apprezzata storia, Robert Daly è morto, ma ora l'equipaggio dell'USS Callister, guidato dal capitano Nanette Cole, è bloccato in un universo virtuale infinito, lottando per la sopravvivenza contro 30 milioni di giocatori.

Ecco il trailer: