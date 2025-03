Black Mirror 7: trailer, nuove foto, data di uscita e cast della settima stagione della serie Netflix

Ottime notizie per i fan dell'iconica serie antologica di Netflix, Black Mirror. È stato rilasciato un nuovo trailer che svela un cast stellare, alcune immagini inedite e la data di debutto della settima stagione dello show di Charlie Brooker.

Nel trailer, visibile qui sotto, gli spettatori possono dare un primo sguardo agli episodi in arrivo, che promettono di mantenere l'inquietante atmosfera e il tono provocatorio tipici della serie.

Cast, data di uscita e trailer di Black Mirror 7

La settima stagione di Black Mirror debutterà su Netflix il 10 aprile. Tra i protagonisti troviamo Peter Capaldi, Awkwafina, Paul Giamatti, Rashida Jones, Chris O'Dowd e Issa Rae. Le nuove foto della stagione sono disponibili qui sotto.

Inoltre, Will Poulter (The Bear) e Asim Chaudhry (Industry) torneranno dopo la loro partecipazione allo speciale interattivo del 2018, Bandersnatch.

Dopo il cast stellare della sesta stagione, che includeva Salma Hayek, Myha'la e Aaron Paul, nella nuova stagione si aggiungono: Michele Austin (Hard Truths), Ben Bailey Smith (David Brent: Life on the Road), Josh Finan (Say Nothing), James Nelson-Joyce (The Outlaws), Jay Simpson (Pride & Prejudice, The Holiday) e Michael Workéyè (This Is Going to Hurt).

First look at Will Poutler returning as his 'BLACK MIRROR: BANDERSNATCH' character in 'BLACK MIRROR' Season 7.



Releasing April 10 on Netflix. pic.twitter.com/hStdMKVxWt — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 13, 2025

Netflix non ha ancora rivelato dettagli specifici sugli episodi, ma ha confermato il sequel dell'episodio USS Callister della quarta stagione. Torneranno Cristin Milioti e Jimmy Simpson, ma non Jesse Plemons o Michaela Coel.

First look at the 'USS Callister' sequel from 'Black Mirror' Season 7, coming out April 10th. pic.twitter.com/nJoFcSy3TT — Pop Crave (@PopCrave) March 13, 2025

First look at Issa Rae in 'BLACK MIRROR' season 7.



Premiering April 10 on Netflix. pic.twitter.com/OpgD6zULv8 — Film Updates (@FilmUpdates) March 13, 2025

L'episodio originale, vincitore di un Emmy, raccontava la storia di un programmatore brillante che creava una simulazione spaziale in stile Star Trek usando il DNA dei suoi colleghi per generare cloni digitali senzienti, con conseguenze terrificanti.

La serie è creata da Charlie Brooker, con Brooker, Jessica Rhoades e Annabel Jones alla sceneggiatura. La produzione è affidata a Broke & Bones, mentre la distribuzione è curata da Banijay Rights.