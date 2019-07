Black Lightning: il trailer della stagione 3

È stato svelato, in occasione del Comic-Con di San Diego, il primo trailer della terza stagione di Black Lightning, che andrà in onda sulla CW a partire dal 21 ottobre e sarà poi disponibile su Netflix fuori dagli Stati Uniti, a cadenza settimanale.

Black Lightning ha esordito in America il 16 gennaio 2018, ed si basa sull'omonimo personaggio della DC Comics. Nonostante il coinvolgimento di Greg Berlanti come produttore esecutivo, è - per ora - l'unica serie DC in onda sulla CW a non avere alcun legame con l'Arrowverse, anche se non è stata esclusa la possibilità di eventuali crossover tramite viaggi interdimensionali. Come già accaduto per la prima e la seconda stagione, l'episodio inaugurale del terzo ciclo sarà scritto e diretto dal creatore e showrunner Salim Akil. Come promesso nel finale della seconda annata, possiamo aspettarci uno scontro aperto tra il protagonista e l'organizzazione nota come A.S.A., ora che uno dei loro agenti ha scoperto le doppie identità di Jefferson Pierce e dei suoi figli.

Qui trovate tutte le informazioni sul programma del San Diego Comic-Con 2019 che si è appena concluso.