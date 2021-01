"Black Lightning è morto": il trailer della quarta e ultima stagione della serie The CW

Svelato il trailer della quarta e ultima stagione della serie The CW Black Lightning, che farà ritorno negli USA a partire dall'8 febbraio.

Jefferson Pierce non sembra aver preso bene la morte dell'amico, l'Ispettore Henderson, a giudicare dal primo trailer della quarta e ultima stagione di Black Lightning.

Dopo il finale della terza stagione che ha visto la tragica morte di Henderson, il nuovo trailer mostra Jefferson (Cress Williams) alla tomba dell'amico e seduto di fronte a uno psicanalista. "Non importa quanto mi sforzi di proteggere la mia famiglia, finirà sempre in tragedia" confessa. "Non posso più essere l'uomo che ero."

A un certo punto, Jefferson arriva a dichiarare che "Black Lightning è morto" - al che Gambi risponde, "Freeland sarà persa senza Black Lightning!" Jeff ribatte, "Freeland è persa!!!"

La quarta e ultima stagione di Black Lightning tornerà sulla rete americana The CW a partire dall'8 febbraio. L'attrice China Anne McClain comparirà in un numero limitato di episodi, mentre Chantal Thuy è stata promossa a regular nel ruolo della metaumana Grace Choi.