Black Lightning 4 sarà l'ultima stagione della serie tratta dai fumetti della DC: The CW ha annunciato la cancellazione dello show che racconta la storia della famiglia Pierce.

Lo showrunner, annunciando la notizia, ha comunque confermato che si continua a lavorare allo spinoff dedicato a Painkiller.

Il produttore di Black Lightning Salim Akil ha dichiarato in un comunicato: "Quando abbiamo iniziato il percorso di Black Lightning, sapevo che Jefferson Pierce e la sua famiglia di potenti donne di colore sarebbero stati un'aggiunta unica al genere dei supereroi". L'annuncio prosegue poi sottolineando che lo show è riuscito a confermare un aspetto molto importante: "Le persone afroamericane vogliono vedersi ritratte sul piccolo schermo con tutte le loro complessità. Grazie al cast fenomenale, agli autori e alla troupe senza i quali niente di tutto questo sarebbe stato possibile. Sono incredibilmente orgoglioso del lavoro che siamo riusciti a fare e dei momenti che siamo riusciti a creare nel portare in vita la prima famiglia afroamericana di supereroi della DC per la nostra cultura".

Akil ha quindi concluso: "Anche se la quarta stagione sarà la fine di un percorso, sono estremamente eccitato nel gettare le basi per un nuovo capitolo e continuare la collaborazione con The CW mentre raccontiamo la storia di Painkiller".

Black Lightning ha esordito in America il 16 gennaio 2018, e si basa sull'omonimo personaggio della DC Comics. Nella terza stagione c'è stato spazio uno scontro aperto tra il protagonista e l'organizzazione nota come A.S.A., ora che uno dei loro agenti ha scoperto le doppie identità di Jefferson Pierce e dei suoi figli.