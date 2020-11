Black Lightning: Painkiller protagonista di un possibile spinoff

Black Lightning, una delle serie che compongono su The CW l'Arrowverse, potrebbe avere uno spinoff dedicato al personaggio di Painkiller.

Il protagonista della nuova serie sarà l'attore Jordan Calloway e il progetto televisivo sarà introdotto con una puntata dello show originale, la settima della quarta stagione, ideata come pilot.

Painkiller: un'immagine dello spinoff di Black Lightning

L'attore Jordan Calloway avrà la parte di Khalil Payne nella serie Black Lightning. Il personaggio, tratto dai fumetti della DC, si chiama Khalil Payne e ha un passato molto violento e complicato che lo hanno portato a usare delle capacità incredibili per il male. Khalil Payne, infatti, è diventato un killer e aveva lavorato per Tobias Whale e per l'agente Odell.

Il giovane decide quindi di iniziare una nuova vita cambiando città e lasciandosi alle spalle tutte le persone che conosce, anche chi ama. Il suo passato si scontra però con il tentativo di avere un nuovo inizio, costrigendolo a entrare in azione con la missione di fare giustizia, cercando di controllare il proprio lato oscuro.

La potenziale serie sarà prodotta da Greg Berlanti, Akil Productions e DC Entertainment in collaborazione con Warner Bros Television.