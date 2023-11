Black Friday 2023: su Amazon in offerta la steelbook della stagione 1 di House of the Dragon in 4K UHD

In occasione del Black Friday 2023, imperdibile offerta su Amazon per la bella steelbook di House of the Dragon - Stagione 1, con gli episodi in 4K UHD e 9 carte da collezione.

Ancora un'imperdibile offerta homevideo in occasione del Black Friday di Amazon. Tra i vari prodotti in vendita che beneficiano di notevoli sconti per il Black Friday 2023, adesso c'è anche la bellissima steelbook della stagione 1 di House of the Dragon, serie tv ambientata quasi 200 anni prima degli eventi de Il trono di Spade, che vede i Targaryen regnare sui Sette Regni e sull'orlo di una guerra civile interna alla loro casata.

Una steelbook in 4K UHD e 9 carte da collezione a un prezzo imperdibile

La steelbook di House of the Dragon - Stagione 1, è infatti in offerta su Amazon a soli 37,36€, con uno sconto del 25% rispetto al solito prezzo. L'edizione contiene 4 dischi con i 10 episodi in 4K UHD, ma anche 9 carte che faranno la gioia dei collezionisti. Potete anche trovare qui la recensione tecnica , anche se l'edizione in oggetto non ha la confezione steelbook e le carte.

Un tuffo nel fantasy

House of the Dragon: una scena della serie

La serie House of the Dragon, tratta dall'opera fantasy Fuoco e Sangue, spin-off delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, sempre scritta da George R.R. Martin, è una produzione originale HBO con co-creatore lo stesso George R.R. Martin e produttori esecutivi Ryan Condal e Miguel Sapochnik. Il cast di assoluto livello annovera anche Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy e Rhys Ifans. Nella serie Viserys I Targaryen è il quinto re dei Sette Regni. È conosciuto come un uomo cordiale, gentile e onesto, scelto da un Gran Concilio di lord per succedere a suo nonno, re Jaehaerys I. La principessa Rhaenyra è la figlia primogenita di Viserys, è una cavalca-draghi e si aspetta di diventare la prima regina regnante dei Sette Regni. Tuttavia, la sua nomina viene messa in discussione dal fratellastro più giovane, Aegon II, e dallo zio Daemon.