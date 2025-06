Black Box - La scatola nera stasera su Rai4: trama e cast del thriller ad alta quota

Questa sera, sabato 7 giugno, alle 21:20 su Rai 4, prende il via il nuovo ciclo 'Thriller ad alta quota' con la messa in onda del film Black Box - La scatola nera, pellicola francese del 2021 diretta da Yann Gozlan. Un thriller coinvolgente e ricco di tensione che porta lo spettatore nel cuore di un'indagine su un disastro aereo misterioso e carico di ombre.

La trama: tra mistero e ossessione

Tutto ha inizio quando l'Atrian-800, in volo da Dubai a Parigi, precipita sulle Alpi dell'Alta Savoia, provocando oltre 300 vittime. Senza una causa apparente dell'incidente, viene incaricato Mathieu Vasseur (interpretato da Pierre Niney), giovane e brillante analista del BEA, il Bureau di indagini per la sicurezza dell'aviazione civile. Toccherà a lui esaminare la scatola nera del velivolo.

Ma ciò che inizia come una normale indagine si trasforma presto in un'ossessione personale. Spinto dalla sua dedizione al lavoro, Mathieu inizia a scoprire incongruenze e a valutare piste alternative, andando contro gli ordini dei suoi superiori. In bilico tra la verità e il pericolo, l'analista rischia tutto - anche la carriera - pur di arrivare alla verità.

Black Box - La scatola nera: un'immagine del film

Cast completo (interpreti e personaggi)

Pierre Niney : Mathieu Vasseur

: Mathieu Vasseur Lou de Laâge : Noémie Vasseur

: Noémie Vasseur André Dussollier : Philippe Rénier

: Philippe Rénier Sébastien Pouderoux : Xavier Renaud

: Xavier Renaud Olivier Rabourdin : Victor Pollock

: Victor Pollock Guillaume Marquet : Antoine Balsan

: Antoine Balsan Mehdi Djaadi : Samir

: Samir Anne Azoulay : Caroline Delmas

: Caroline Delmas Aurélien Recoing : Claude Varins

: Claude Varins André Marcon : Dorval

: Dorval Philippe Maymat : comandante di bordo

: comandante di bordo Quentin d'Hainaut : agente di sicurezza

: agente di sicurezza Lorène Devienne : Jeanne

: Jeanne Grégori Derangère: Alain Roussin

Riconoscimenti e nostra recensione

Il film è stato candidato a cinque Premi César 2022

Miglior attore (Pierre Niney)

(Pierre Niney) Miglior sceneggiatura originale

Miglior colonna sonora originale (Philippe Rombi)

(Philippe Rombi) Miglior montaggio

Miglior sonoro

Black Box - La scatola nera è stato distribuito nelle sale cinematografiche in Francia da Studiocanal l'8 settembre 2021, e contemporaneamente è uscito in Belgio distribuito da Anga Distribution. In Italia è uscito su Sky Cinema Uno il 6 luglio 2022. La nostra recensione di Black Box - La scatola nera.