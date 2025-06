Black Box - La scatola nera è ispirato a una storia vera? Le curiosità sul thriller di Rai 4

Va in onda stasera, sabato 7 giugno alle 21:20 su Rai4, il film Black Box - La scatola nera, avvincente thriller francese del 2021 diretto da Yann Gozlan, che apre il nuovo ciclo 'Thriller ad alta quota'. La pellicola, interpretata da Pierre Niney, prende spunto da un universo reale e affascinante: quello delle indagini aeronautiche. Ecco le curiosità del lungometraggio.

Black Box - La scatola nera: il thriller ad alta quota che ha conquistato critica e pubblico

Candidato a cinque Premi César 2022, tra cui miglior attore (Pierre Niney), miglior sceneggiatura originale, miglior colonna sonora originale (Philippe Rombi), miglior montaggio e miglior sonoro, Black Box - La scatola nera è uno di quei film che riesce a fondere tensione narrativa, rigore tecnico e attualità, conquistando sia la critica che il grande pubblico.

Pierre Niney e Lou de Laâge

Ispirazione o storia vera?

Sebbene non sia tratto da una storia vera, la pellicola si ispira a dinamiche reali del mondo dell'aviazione civile, restituendo un'indagine credibile e tecnicamente accurata. Black Box - La scatola nera è un'opera di finzione, con una sceneggiatura originale firmata da Yann Gozlan, Nicolas Bouvet-Levrard e Jérémie Guez. Lo stesso regista ha dichiarato di essersi ispirato alla realtà del mondo dell'aviazione civile, ma di non aver adattato alcun caso specifico.

In un'intervista, Gozlan ha affermato: "Volevo esplorare il mondo delle indagini aeronautiche con una trama inedita, ma basata su dinamiche e tensioni plausibili. È un thriller realistico, non un resoconto documentario". Alcuni elementi ricordano eventi realmente accaduti (come il mistero attorno alle registrazioni delle scatole nere in incidenti aerei), ma sono ricostruiti liberamente per fini narrativi.

Un successo anche al botteghino

In Francia, Black Box è stato un vero e proprio successo commerciale, con 1,2 milioni di biglietti venduti e un incasso mondiale di 9,7 milioni. Numeri importanti per un thriller europeo che ha saputo trovare il suo pubblico nonostante un tema tecnico e apparentemente di nicchia.

Pierre Niney: precisione e rigore da vero analista

Nel ruolo del protagonista Mathieu Vasseur, giovane e brillante analista del BEA (Bureau d'Enquêtes et d'Analyses), Pierre Niney offre un'interpretazione misurata e intensa. Per calarsi perfettamente nel ruolo, ha trascorso settimane a fianco di veri analisti, studiandone i comportamenti, i protocolli investigativi e la mentalità. Il suo personaggio, incaricato di indagare su un misterioso disastro aereo, scoprirà una verità molto più complessa e inquietante di quanto previsto.

Riprese, ambientazioni e realismo tecnico

Le riprese sono iniziate nel settembre 2019 nella regione di Parigi, toccando anche gli Epinay Studios e il municipio di Cergy. Per la scena del ricevimento degli ex studenti dell'ENAC, la prestigiosa scuola francese di aviazione civile, la troupe ha coinvolto veri diplomati, conferendo ancora più realismo alla pellicola. Nonostante la trama sia completamente di finzione, le dinamiche tecniche e istituzionali rappresentate sono fortemente aderenti alla realtà.

L'accoglienza della critica

Il film ha ricevuto ottime recensioni sia in patria che all'estero. Sul sito francese AlloCiné ha ottenuto una media di 3,8 stelle su 5, basata su 33 recensioni della stampa. Sul versante internazionale, Rotten Tomatoes riporta un impressionante 94% di recensioni positive, con una media voto di 7.3/10. La nostra recensione di Black Box - La scatola nera.

Il quotidiano Le Monde ha elogiato il film sottolineando come "la natura della cospirazione che il protagonista affronta sia forse un po' troppo evidente, ma la pellicola si distingue per una narrazione che mantiene abilmente lo spettatore in sospeso". E in effetti, la tensione cresce costantemente man mano che il protagonista si avvicina alla verità, in bilico tra paranoia e intuito.

Distribuzione internazionale

La prima mondiale è avvenuta il 5 marzo 2021 al 32° Alliance Française French Film Festival in Australia. Successivamente, Black Box - La scatola nera è arrivato nei cinema francesi l'8 settembre 2021 distribuito da Studiocanal, in contemporanea con l'uscita in Belgio tramite Anga Distribution. In Italia, il film è stato distribuito su Sky Cinema Uno il 6 luglio 2022, riscuotendo buoni consensi anche nel nostro Paese.