Black Adam: Quintessa Swindell interpreterà Cyclone

Black Adam ha trovato un altro tassello del proprio team: Quintessa Swindell farà parte del cast del progetto con star Dwayne Johnson. Tra i progetti più recenti dell'interprete c'è la serie Trinkets, prodotta per Netflix, e un episodio di Euphoria.

Quintessa Swindell avrà in Black Adam la parte della nipote di Ma Hunkel, la prima Red Tornado e membro della Justice Society of America. Maxine è stata rapita da bambina e ha subito degli esperimenti scientifici.

Diventata adulta, la giovane si rende conto di avere la capacità di manipolare il vento e le onde sonore, situazione che la porta a essere scelta per la JSA. Maxine, inoltre, spesso si sente isolata e depressa.

Il personaggio apparirà per la prima volta al di fuori della pagine dei fumetti della DC.

Il cast del lungometraggio sarà composto da Dwayne Johnson nella parte di Black Adam, Aldis Hodge che sarà Hawkman, Noah Centineo che interpreterà Atom Smasher e Sarah Shahi che sarà Adrianna Tomaz.

Alla regia del film c'è Jaume Collet-Serra, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Rory Haines e Sohrab Noshirvani.

Johnson, parlando del film Black Adam, aveva rivelato: "Da ragazzino Superman era l'eroe che ho sempre voluto essere. Ma dopo alcuni anni mi sono reso conto che Superman era l'eroe che non avrei mai potuto essere. Ero troppo ribelle. Troppo chiassoso. Troppo avverso alle convenzioni e all'autorità. Nonostante i miei problemi, ero comunque un bravo ragazzo con un buon cuore, semplicemente amavo fare le cose a modo mio. Ora, anni dopo e ormai cresciuto, con lo stesso DNA che avevo da ragazzino, i miei sogni di diventare un supereroe diventano realtà. Sono onorato nel far parte dell'iconico DC Universe ed è un vero piacere diventare Black Adam".