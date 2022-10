Black Adam: online le prime recensioni del film di Dwayne Johnson

Black Adam non sembra essere stato accolto nel migliore dei modi: le prime recensioni da parte dei critici americani sono infatti piuttosto negative. Il film con Dwayne Johnson ha attualmente un punteggio di approvazione del 32% dai principali critici sul sito Web di aggregazione di recensioni Rotten Tomatoes. Se la situazione dovesse rimanere invariata, questa sarebbe la cifra più bassa per un film DC da Justice League del 2017, che ha ottenuto un punteggio di approvazione del 23% dai migliori critici.

In una recensione alquanto favorevole per Variety, il critico cinematografico Peter Debruge ha ammesso che "l'intero scopo del film è quello di fornire a Black Adam un'introduzione adeguatamente grandiosa partendo dal presupposto che presto si troverà a confrontarsi con un avversario più meritevole".

Black Adam

In una recensione leggermente positiva, Peter Bradshaw del Guardian ha affermato che "l'enorme massa, la testa delle dimensioni di un pianeta e il dono furbo per l'umorismo impassibile di Johnson lo rendono un grande supereroe".

Scrivendo per The Hollywood Reporter, il critico John Defore ha discusso del lungo attaccamento della star a Black Adam, scrivendo che "il suo progetto di passione serve bene il personaggio, preparandolo per avventure che si spera siano meno prevedibili di questa".

Nella sua recensione su IGN, Joshua Yehl ha dato "il massimo dei voti" a Johnson per "aver reso il suo Black Adam altrettanto d'acciaio e imponente come nei fumetti". Ma ha criticato il film per essere "pieno di personaggi non sviluppati e un numero eccessivo di scene d'azione ripetitive, al punto che il suo dibattito semicotto su cosa significhi essere un eroe si perde in tutto il rumore".

Il redattore senior e critico cinematografico di Rolling Stone David Fear ha scritto che "nemmeno il piacere di guardare Johnson entrare in un modello di successo che sembrava destinato a dominare può compensare quanto questo sia generico, insapore e incoerente".

Mentre promuoveva Black Adam, Dwayne Johnson ha anticipato che battaglie più grandi sono all'orizzonte per il suo omonimo antieroe. I video trapelati della scena dei titoli di coda del film, come riportato da Yahoo! Entertainment, hanno anche suscitato chiacchiere online, fornendo un indizio su chi potrebbe essere l'avversario di Black Adam in futuro.