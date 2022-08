Black Adam poteva apparire in Shazam? Parla The Rock

The Rock spiega il motivo per cui Black Adam non è mai comparso in Shazam e ha ottenuto un film standalone.

Mancano pochi mesi al debutto sul grande schermo di Shazam! Furia degli Dei, il sequel del film DC diretto David F. Sandberg e con Zachary Levi nei panni dell'eroe protagonista, e da anni i fan aspettano di vedere il primo incontro tra Black Adam e il supereroe al cinema. The Rock ha ora reso noto che i piani originali per la pellicola del 2019 erano molto diversi dal risultato finale. Secondo le sue parole, la Warner Bros aveva proposto una prima bozza della sceneggiatura che vedeva la partecipazione del guerriero egiziano, e chissà, forse una scena dello scontro tra i due.

Dwayne Johnson, in una nuova intervista, ha svelato di essersi opposto all'idea di realizzare un'unica storia per raccontare due personaggi importanti dei fumetti DC, motivando la sua posizione in merito.

Il piano iniziale di Warner Bros per Shazam! si basava su un racconto delle origini di Shazam e Black Adam. Anche l'intento di mostrare l'atteso scontro fra l'eroe e l'antieroe per la prima volta sullo schermo era nei piani, ma tutto ciò non si concretizzò a causa di un punto di vista differente sulla storia da affrontare: quello di Dwayne "The Rock" Johnson. Ai microfoni di Variety l'attore ha spiegato il motivo per cui Black Adam non è apparso nel primo capitolo delle avventure del supereroe, rivelando che anni addietro fu l'unico a dirsi contrario a realizzare un unico film con i due supereroi protagonisti: "Quando ci venne consegnata la prima bozza della sceneggiatura, presentava una combinazione tra Black Adam e Shazam: due storie di origini in un'unica pellicola. Lo scopo era proprio quello, quindi non fu una sorpresa. Dopo averla letta, dentro di me pensai: 'Non possiamo fare un film in questo modo. Sarebbe un disservizio incredibile nei confronti di Black Adam'. Sarebbe stato un bene per Shazam avere due storie di origini che convergevano in un solo film, ma non sarebbe stato corretto per Black Adam."

Johnson non si è fermato qui con le dichiarazioni. L'attore ha raccontato di aver telefonato alla DC Films per condividere il suo pensiero - "impopolare" - riguardo alla pellicola. Nonostante l'entusiasmo di tutto il team in fase di lettura, l'attore era convinto che anche Black Adam meritasse un film standalone: "Penso che dovreste fare 'Shazam!', realizzare quel film singolarmente, con il tono che volete voi. E penso che dovremmo separarlo da questo [Black Adam]"

Diretto da Jaume Collet-Serra (Jungle Cruise), Black Adam arriverà nelle sale italiane il 20 ottobre 2022. Il cast include Pierce Brosnan (Doctor Fate), Aldis Hodge (Hawkman), Noah Centineo (Atom Smasher) e Quintessa Swindell (Cyclone). Concludiamo consigliandovi il trailer del film diffuso durante il San Diego Comic-Con. Di Shazam ricordiamo invece che al suo debutto nelle sale di tutto il mondo, nel 2019, riscontrò un grande successo di pubblico, tanto che la DC ne confermò subito un sequel la cui uscita è fissata per il 21 dicembre 2022.