Black Adam, Pierce Brosnan: "Sono diventato Doctor Fate grazie a Benedict Cumberbatch"

Pierce Brosnan ha rivelato che un altro stregone dei fumetti lo ha entusiasmato profondamente negli ultimi anni, spingendolo ad accettare il ruolo del Dottor Fate in Black Adam: ovviamente stiamo parlando nientemeno che di Benedict Cumberbatch e del suo straordinario Doctor Strange.

Durante una recente intervista di Variety, Brosnan ha esordito dicendo: "Doctor Strange... Ho amato Doctor Strange. E i miei figli, che sono appassionati di fumetti, mi dicevano: 'Papà. Doctor Strange'. Beh, sappiamo tutti che Benedict è Doctor Strange e che è epicamente brillante. Ma poi c'è anche un altro elemento che mi spinto ad accettare: Doctor Fate è molto amato, lui è uno dei membri anziani del mondo degli stregoni".

Black Adam: una scena del film

Dopo aver parlato di Benedict Cumberbatch, Pierce Brosnan ha rivelato di aver accettato di prendere parte al cast del film anche per l'ammirazione che nutre nei confronti del modo in cui è stata scritta la sceneggiatura della pellicola: "Jaume Collet-Serra come regista, Dwayne Johnson come Black Adam. Il cast. La storia, la sceneggiatura. La sceneggiatura funziona su molti livelli diversi, e penso che li copra in modo molto sottile e a volte sul filo del rasoio dal punto di vista culturale, politico, sociale e, cosa più importante, in modo grandioso e divertente".

Collet-Serra, il regista di Black Adam, ha rivelato di aver scelto Brosnan per più di una ragione: "Vedete, lui è un attore speciale per interpretare quella che, fondamentalmente, è una vera e propria leggenda. Doctor Fate è un essere molto potente, quindi c'è bisogno di qualcuno come Pierce per interpretare un personaggio così enorme senza risultare eccessivo. Voglio dire, è una delle persone più fighe del mondo, era James Bond! Ma come persona, è magnetico, caloroso e con una tale gravitas".