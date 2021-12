Black Adam: Dwayne Johnson condivide una nuova foto del protagonista

Black Adam arriverà nei cinema di tutto il mondo il 29 luglio 2022 e il protagonista Dwayne Johnson ha condiviso online una nuova foto che è stata utilizzata come copertina del magazine Total Film.

La star ha accompagnato lo scatto sui social scrivendo: "Avete ragione. I supereroi non uccidono le persone cattive, ma io lo faccio. La gerarchia del potere nel DC Universe sta per cambiare".

Jaume Collet-Serra ha diretto il progetto tratto dai fumetti della DC dedicati a Black Adam che può contare su una sceneggiatura firmata da Rory Haines, Sohrab Noshirvani e Adam Sztykiel.

Nel cast, oltre al protagonista Dwayne Johnson, ci saranno anche Aldis Hodge nel ruolo di Hawkman, Noah Centineo che sarà Atom Smasher, Quintessa Swindell nel ruolo di Cyclone, Pierce Brosnan che interpreterà il Doctor Fate, e Sarah Shahi nel ruolo di Adrianna Tomaz. Tra gli interpreti ci saranno poi Uli Latukefu, Marwan Kenzari, Mohammed Amer, James Cusati-Moyer, e Bodhi Sabongui.

Johnson, recentemente, aveva parlato del primo montaggio del film dichiarando: "Penso che con Black Adam siamo arrivati a un punto davvero buono. Credo che ora sia il momento in cui ci possiamo concedere del tempo, anche se c'è comunque una certa esigenza di mantenere il ritmo di lavoro perché il film deve essere pronto per la prossima estate. Penso che Jaume Collet-Serra abbia proposto un primo montaggio grandioso. E Black Adam è quel tipo di film che, fin dall'inizio, ha tutte le carte in regola per essere qualcosa di unico".