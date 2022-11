Black Adam, Dwayne Johnson smentisce qualsiasi rivalità con Black Panther: Wakanda Forever

I continui confronti degli appassionati fra Black Panther: Wakanda Forever e Black Adam hanno spinto Dwayne Johnson a scendere in campo per chiarire la situazione.

Parlando del grande successo che Black Panther: Wakanda Forever ha riscosso e sta riscuotendo nei cinema di tutto il mondo, Dwayne Johnson ha smentito in toto qualsiasi rivalità fra il film Marvel e Black Adam.

Il gigantesco successo di Black Panther: Wakanda Forever ha confermato l'amore che i fan Marvel provano nei confronti dei suoi protagonisti. Diretto da Ryan Coogler questo sequel si è impegnato a chiudere la cosiddetta "fase 4" dell'MCU, introducendo un sacco di nuovi elementi narrativi e salutando definitivamente Chadwick Boseman.

Dato che la sua uscita è stata di poco successiva a quella del Black Adam di Dwayne Johnson, i fan DC e Marvel non hanno potuto evitare qualche confronto fra le due pellicole, anche dal punto di vista del successo e ricezione nei cinema.

C'è poco da fare parlando degli incassi, Black Panther: Wakanda Forever ha letteralmente stracciato i precedenti risultati di Black Adam, guadagnando 400 milioni di dollari solamente nella sua prima settimana di proiezione. In relazione ai continui scontri fra i fan e ai paragoni fra le pellicole Dwayne Johnson ha comunque deciso di chiarire la situazione sul suo profilo personale Twitter con le seguenti parole: "Che post neutrale. Mi piace competere, ma voi ragazzi siete nel business con noi, non c'è concorrenza con il marchio globale di Black Panther rispetto a Black Adam e JSA, di cui un anno fa nessuno aveva nemmeno sentito parlare. Non c'è bisogno di picchiarci, siamo i bambini nuovi e dobbiamo crescere".