Black Adam: Dwayne Johnson torna sul set per i reshoot (FOTO)

Dwayne Johnson è tornato sul set di Black Adam per portare a termine alcuni reshoot. L'attore ha condiviso una foto che lo mostra insieme a Jaume Collet-Serra, il regista, e a Krisztian Majdik, responsabile degli effetti speciali.

Mesi dopo la chiusura delle riprese di Black Adam e ormai prossimi all'arrivo del film in sala (previsto per ottobre), Dwayne Johnson è tornato sul set per portare a termine alcuni reshoot. Si tratta di una procedura più che naturale per tentpole film del genere. L'attore ha scritto sul suo profilo Instagram: "Si ritorna in nero! Sono felicissimo di tornare sul set di Black Adam insieme ai 750 membri della crew. Dobbiamo limare gli ultimi accorgimenti e poi siamo pronti! Sono qua con il regista e con uno dei responsabili degli effetti speciali. Ho intensificato la mia dieta e mi sono allenato pesantemente per questi reshoot. Che troupe talentuosa!".

Inizialmente, il personaggio di Black Adam avrebbe dovuto prendere parte a Shazam! ma, poi, Warner Bros. ha scelto la strada dello stand-alone. Il cast del film comprende i nomi di Aldis Hodge, Pierce Brosnan, Quintessa Swindell, Noah Centineo e Sarah Shahi.

Black Adam sarà distribuito al cinema da Warner Bros. il 21 ottobre 2022 e sarà seguito da Shazam! Fury of the Gods, Aquaman and the Lost Kingdom e The Flash.