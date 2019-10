Birds of Prey: il trailer italiano annuncia la data di uscita ufficiale!

Il primo trailer italiano di Birds of Prey è finalmente arrivato, svelando anche la data di uscita ufficiale, il 6 febbraio 2020, del nuovo film con Margot Robbie: Harley Quinn non ha preso molto bene la fine della sua relazione con il Joker, tanto che in una delle prime sequenze la vediamo addirittura tentare di tagliare i suoi celebri codini.

Si sa che ogni donna ha bisogno di cambiare qualcosa dopo una storia importante, e non è detto che il cambiamento passi solo per le mani di un parrucchiere. Harley Quinn infatti ha voglia di ricominciare, e, non essendo la sola cattiva ragazza di Gotham, come sottolinea lei stessa in questo trailer ita, in questo nuovo inizio, con tanto di tentati cambi di look (tra cui uno, bellissimo, à la Marilyn), si ritroverà al fianco di Black Canary e Huntress, componendo una "squad" tutta al femminile. Ma c'è anche un'altra ottima ragione per cercare alleate: il tentativo di difendersi dal perfido villain Black Mask, interpretato da Ewan McGregor, di cui ha scatenato l'ira.

Dopo ben due teaser, di cui uno "in omaggio" a It: Capitolo 2, ecco arrivare finalmente la prima clip che mostra più da vicino il film che, come dichiarato dalla sceneggiatrice Christina Hodson e dalla regista Cathy Yan, avrà davvero poco a che fare con Suicide Squad.

Al centro della storia di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) ci saranno Harley Quinn, Black Canary e Huntress impegnate a unire le forze per difendere la giovane da Black Mask, villain affidato a Ewan McGregor, minaccia che porterà alla creazione di un'inaspettata alleanza al femminile. Le protagoniste saranno le attrici Margot Robbie, Jurnee Smollett e Mary Elizabeth Winstead, mentre nel cast ci saranno anche Rosie Perez nel ruolo della detective Renee Montoya e Chris Messina con una parte da villain.