Birds of Prey sta per approdare nelle sale, e il cast sta procedendo con il press tour promozionale. Durante le interviste il cast ha indicato la Harley Quinn di Margot Robbie e il Joker di Heath Ledger come coppia cinematografica ideale di un film che per ovvie ragioni non si realizzerà mai. Nessuno però ha nominato il Joker di Jared Leto come partner ideale dell'attrice australiana.

Come riporta anche Screen Rant, durante un'intervista è stato chiesto agli attori di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Hartley Quinn) quale Joker fosse secondo loro il compagno ideale per l'Harley interpretata da Margot, e quasi tutti sembrano averne favorito uno in particolare. Secondo Robbie e colleghi, infatti, per quanto una relazione con il Joker non potrà mai definirsi salutare, una liaison con il personaggio di Ledger in The Dark Knight potrebbe essere il male minore.

La regista del film, Cathy Yan, avrebbe osservato come lo spirito e l'intelligenza di entrambi porterebbe alla creazione di una dinamica decisamente interessante.

Nessuno, però, sembrerebbe invece aver nominato la versione del celebre villain interpretata da Jared Leto, che in realtà è quella più strettamente legata alla nostra folle protagonista, essendo apparsi insieme in Suicide Squad.

"Io e Joker ci siamo lasciati..." esordisce Harley nel trailer di Birds of Prey, che in certo senso nasce proprio da questa rottura.

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) uscirà il 6 febbraio nei cinema italiani.